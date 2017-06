La madrugada del jueves 21 de Junio del presente año cerca de 15 elementos de la Procuraduría General de la Republica (PGR), fueron amedrentados por decenas de empleados de fábricas donde se fabrica tenis deportivo.

Y es que de acuerdo con testigos, los agentes federales desde las 11 de la noche hasta la 1 de mañana, llegaron a romper puertas y candados de bodegas, para llevarse miles de pares de tenis imitación.

“Llegaron como siempre sin ninguna orden y a través de (pitazos) se dan cuenta donde se vende piratería, estamos cansados de su prepotencia por eso se las hicimos de pedo”, declaró un trabajador de nombre Jesús.

Los decomisos comenzaron en algunos puntos de la zona Centro de San Pancho, para luego ingresar a la Colonia Santa Anita, específicamente a un negocio de la calle Comonfort, donde se llevaron el tenis y pusieron tres sellos de clausura.

Los agentes salieron de esa zona para abrir otra bodega localizada al Norte del municipio, donde algunas personas salieron y empezaron a avisar a sus demás compañeros de los decomisos.

Después de ahí varias patrullas federales, camionetas pick up y autos compactos negros marca Dogde, fueron a Purísima del Rincón a revisar otros establecimientos.

Acto seguido, cuando ya era la 1 de la madrugada, se dirigieron hasta la zona Sur de San Pancho, donde se disponían a decomisar más tenis.

LOS ENFRENTAN

Pero entre 200 y 300 personas, en su mayoría hombres, les cerraron el paso.

“¡Sobres de ellos!, no sé que estamos esperando”, gritaron varios de los zapateros.

Este hecho ocurrió en el cruce del bulevar las Torres y Emiliano Zapata, justo donde se localiza una farmacia Guadalajara.

Los agentes federales al ver esto se quedaron sorprendidos y al detectar la intención y enojo de estas personas mejor decidieron retirarse y terminar con el operativo nocturno.

“Se llevan nuestras fuentes de empleo y para quien dice que hagamos nuestra propia marca, resulta muy caro y no hay apoyos gubernamentales, o más bien ayudan a quien ellos quieren nada más”, dijo un empleado de nombre Raúl.

El entrevistado recordó a las autoridades federales que cuando “no hay venta simplemente no sale para el ‘moche’ de 5 millones que reciben cada medio año, pero lejos de entender se desquitan decomisando a quien ya no les da”.

Pidió a las autoridades federales que pongan mucha atención en estos operativos, porque lo que quitan “se lo llevan a León a vender a precio regalado y eso nos está hartando y un día esto puede terminar en tragedia”.