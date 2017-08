El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado en el estado de Guanajuato, Luis Gerardo González García, dijo que si Estados Unidos abandona el Tratado de Libre Comercio de América del Norte “sería un golpe fuerte pero no nos va a matar “, para ello ya se piensa en el mercado europeo.

Indicó que esta situación le ha sirvió a México para salir de su área de confort y enfocarse a buscar ser competitivo en otros mercados, en este sentido adelantó que se planea una oficina de representación en la región ibérica.

Manifestó que Estados Unidos es el socio más importante para México por su cercanía, por lo que esperan que se llegue a una negociación que convenga a los tres países (Canadá, EU y México).

El líder empresarial de los zapateros dijo confiar en que los funcionarios federales no se dejen “manejar” por la Unión Americana ante la premura del tiempo.

Puntualizó que la cancelación del TLCAN significaría un incremento del 8 por ciento más para los empresarios mexicanos, algo que les pegaría a los zapateros pero que podrían solventar.

“No nos dejaremos manejar, es un golpe fuerte pero no nos va matar, la situación nos ha sacado de nuestra área de confort, nos esta despertando para hacernos más competitivos”, apuntó.

NUEVA YORK

Refirió que la CICEG cuenta actualmente con una oficina en Nueva York y ha dado buenos resultados, por lo que se pretende que en Europa genere un mercado importante de negocios.

EUROPA

La Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato a través de la oficina tiene como primer objetivo España, Portugal, Inglaterra e Italia.

El líder empresarial indicó que otro de los mercados comerciales que irán apuntado es el chileno, al colombiano, así como el latinoamericano.

Alentó a los empresarios para hacer esfuerzos en la capacitación, en el uso de la tecnología en sus procesos, en la profesionalización de sus personal con la intención de ser más competitivos en busca de conquistar otros mercados.