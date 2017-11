El síndico Carlos Medina Plascencia calificó de incompetente al Secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña: “¡Ya estuvo suave!”, exclamó durante la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada la mañana de ayer.

Dos días antes, Ramírez había responsabilizado al Comité de Adquisiciones por la falta de resultados en la compra de 250 chalecos balísticos, al momento de exigir más atención para que el contrato se realizara en tiempo y en forma.

Ayer, en la sesión de asuntos generales, Medina hizo una relatoría sobre el proceso técnico y el sentido de responsabilidad que asumen los integrantes del comité a fin de sustentar una compra y, en el caso de los chalecos, hubo inconsistencia de información de parte de la secretaría.

“Para mí es un incompetente (Ramírez Saldaña), ya estuvo suave”, expuso.

En otro espacio, dijo que la administración municipal no tiene por qué sufrir el desgaste derivado de esta incapacidad, “tanto la de él como la de su equipo que trajo de Irapuato… ¡Ya estuvo suave, hasta aquí!”, agregó.

Ejemplificó varias solicitudes de compras que ha hecho la Secretaría de Seguridad, desde radios, uniformes y otros; que es analizada “con lupa” cualquier solicitud de compra, “la burra no era arisca”, parafraseó.

Luego, dijo que esa dependencia pone a trabajar horas “extras” a regidores, síndicos y ciudadanos y se refirió a la experiencia de compras hechas el año pasado.

“Para mí es un incompetente el Secretario de Seguridad Pública (…) ya estuvo suave que nos quiera endosar la responsabilidad al comité de Adquisiciones” insistió.

El síndico Medina defendió -antes- el debate de los consejeros ciudadanos dentro del Comité, que es un logro de esta administración, así como el programa de adquisiciones que permite mayor disciplina para que las áreas de administración “se pongan las pilas” y hagan requerimientos en tiempo y forma.

Destacó, que a raíz de que constantemente se ha señalado que el Comité de Adquisiciones es muy lento para decidir, por eso se hizo una propuesta para la reestructura de Servicios Generales y el área de compras.

Fundamentó su exposición con varios ejemplos sobre el apego a reglamento y a la Ley, para luego citar que los integrantes del Comité tienen una responsabilidad de hacer las compras de manera transparente y legal.

Concluyó una extensa exposición con la frase: “Con ese secretario de Seguridad Pública, no les auguro mejores resultados”, planteó.

Al concluir la sesión, el síndico dijo en entrevista de prensa que la insuficiencia de la Secretaría de Seguridad la advierte no sólo en el área administrativa, sino también en la operativa.

Ratificó su crítica al equipo de burócratas de Irapuato, pero exentó a Francisco Becerra (recién incorporado al área administrativa) sobre quien se limitó a señalar que tiene capacidad pero le hace falta más experiencia en esa área.