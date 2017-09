La temporada 2017 de la Liga Mexicana de Beisbol marcó el regreso del jardinero del veterano lanzador Wálter Silva, pieza fundamental en el regreso de Bravos a playoffs tras 25 años.

Silva (8-9) vio la campaña como una de las más altas en su carrera, con sus puntos fuertes entre los que destaca un promedio de 3.07 carreras limpias permitidas de efectividad por partido, la más alta de su trayectoria, en el lugar 11 de la liga.

“Sabía que el estadio era difícil para lanzar; sabía que ahí se implantó el récord de jonrones en una temporada (54 de Jack Pierce en 1986), pero sabía a lo que iba y estaba preparado para hacerlo en una plaza complicada para los lanzadores como es León”, señaló.

Silva completó dos partidos como nunca lo había hecho y recibió 4 cuadrangulares, su cifra más baja en una temporada como abridor, siendo además el pícher con menos jonrones en más de 100 entradas trabajadas de la LMB.

“Sabía que en el estadio volaba mucho la pelota, y entonces comencé a lanzar pegado a todos los bateadores, a los bateadores no les gusta que les lancen pegado, y entonces después venía con pitcheos afuera y los sacaba de balance. Creo que mi control y la experiencia que tengo para lanzar me ayudó mucho”, opinó.

Sus números en bateo lo dejan con .269, la tercera mejor de su carrera, detrás de .249 de 2011 y .261 en 2007 con Sultanes, además de 12 de 21 salidas de 6 o más entradas con 3 o menos carreras admitidas, 16 en campos que favorecen al bateo.

Así las cifras y su adaptación en 2017 es también atribuida a la adaptación a la plaza, algo que también agradeció su familia.

“Mi familia desde que llegó a León se sintió muy cómoda, entonces eso ayuda a vivir y trabajar sin estrés, en León todo fue muy bueno y mi esposa e hijos muy pronto se sintieron cómodos, eso sin quitar la buena preparación que tuve y que me ayudó a soportar la larga temporada”, señaló, en la campaña que se convirtió en referente.

“Después de 25 años ver regresar gente al estadio, creo que fue gratificante porque me tocó saludar a gente que dice que estuvo en el campeonato de 1990″.