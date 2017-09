Con Gustavo ‘Chavo’ Díaz al frente, este León puede recuperar su esencia, con ese futbol de buen toque de balón, presionando para recuperar el balón rápidamente y siempre buscando el arco rival, declaró el central Nacho González.

Comentó que con éste técnico y con su estilo de juego, si se puede llegar a volver a esa movilidad y circulación de la pelota y el dinamismo que tuvieron en la época del ascenso y el bicampeonato.

“Pero esa época ya quedó atrás, no podemos vivir del pasado, pero si comparando un poco el estilo y el sistema de futbol, creo que sí se puede llegar a parecer en funcionamiento (al equipo de Matosas)”, señaló.

Para ello, estos días se aprovecharon para trabajar más en lo físico, “ya con Torrente se hablaba de una mini pretemporada y ellos llegaron a reforzar estos días para trabajar fuerte en ese tema. Todos tenemos que trabajar más para esta nueva propuesta, de más dinámica”.

Dijo que con la llegada de Díaz el equipo cambiará bastante “hoy por hoy se ve un plantel muy comprometido donde todo mundo se quiere mostrar y quiere jugar y esperemos sacar un buen resultado contra Querétaro (el sábado)”.

Nacho señaló que apenas llevan dos días de entrenamientos con Gustavo Díaz, pero se va asimilando su idea de juego, pues no les está costando mucho trabajo porque es clara.

“Le gusta mucho la movilidad, tener la pelota, descargar de primera, tocarla varias veces, poco tiempo cada jugador, buena circulación y los entrenamientos han sido más cortos, más intensos”.

– ¿Va a cambiar mucho el León?

“Espero que cambie, necesitamos un cambio, necesitamos ese refresco, no estamos del todo mal, estamos a dos puntos de zona de calificación, a un partido me parece, ojalá que venga un mejor rendimiento que también nosotros lo necesitamos”.

Pero también confiesa que ha sido difícil asimilar la salida de Javier Torrente, porque al final es por culpa de los jugadores que se dio su cese.

“Es difícil también los cambios, de repente no nos gusta saber que no nos fue bien con un entrenador, saber que se tiene que ir alguien, dejar su trabajo por culpa de nosotros, pero eso aumenta el compromiso ahora con un cambio motivante para todos”.

A pesar de todo, señaló que “tenemos un compromiso con el entrenador, con la institución y con nosotros mismos para sacar el equipo adelante. Debemos convencernos nosotros mismos del gran plantel que hay. Siempre debemos entregar todo al máximo”.