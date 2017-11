Fueron cuatro muertos y tres heridos el saldo de un ataque a balazos por parte de un grupo armado, en la finca donde velaban a otra víctima de asesinato, y tres niños sobreviven con heridas leves, pero no hay detenidos entres los numerosos asesinos que actuaron encapuchados y entraron a la finca para cometer el múltiple homicidio.

Testigos de ese hecho, ocurrido en la calle San Pedro, de la colonia Cruz Grande, cerca del libramiento carretero de Yuriria, informaron a las autoridades sobre numerosos hombres armados y encapuchados que llegaron a bordo de varios vehículos hasta el exterior de la finca en que velaban a Julio César, alias el Ñoño, quien a su vez había sido asesinado.

Este lunes el subprocurador de justicia en la Región C, Israel Aguado, se refirió a ese crimen en conferencia de prensa.

Confirmó la irrupción de un comando armado que portaba al menos fusiles de los calibres .762, .223 y 45, en el velorio mismo donde dispararon contra los presentes.

En el lugar murieron dos hombres adultos, una mujer y un niño, y resultaron heridos un hombre de 47 años de edad, quien sufre lesiones en ambas piernas; una niña de 13 años y un niño de 4 años. Los tres son reportados estables según el funcionario, pero no confirmó la identidad de muertos ni heridos.

Aseguró que el Ministerio Público aún estaba en proceso de establecer la identidad de ellos.

Por otra parte, señaló que se investiga el móvil de este crimen.