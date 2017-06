En respaldo a la tragedia ocurrida la tarde de este martes en la colonia Los Espárragos, un contingente de aproximadamente 80 vecinos se presentó en la casa del alcalde Juan Antonio Morales Maciel para pedir justicia.

Pistoleros entraron a la casa marcada con el número 10 de la calle Feliciano Peña en esquina con Venustiano Carranza. Mataron a la pequeña de tres años, hirieron a la madre y al padre que horas después falleció en el hospital.

Tras ser testigos del acordonamiento de la escena del crimen, enérgicos se trasladaron al hasta la vivienda del alcalde, ubicada a tres cuadras en la misma colonia. Exigían que “diera la cara”, mientras que un grupo de policías y dos patrullas se aproximaron al sitio.

Minutos después y resguardado por alrededor de cinco escoltas, el Alcalde atendió a la abuela de Maritza Paloma. “Tenemos que verlo por todo lo que me pasó a mí”, dijo mientras le recordaba que se trataba de la niña que lo acompañó de la mano en la inauguración del Centro de Desarrollo Comunitario en la zona.

“No tenían por qué (asesinarla) porque nosotros somos una gente de bien. Mi muchacha (hija) estaba rentando ahí, se metieron, la balacearon a ella y a su esposo. ¡A mi niña me la mataron! ¿Por qué, Presidente, por qué si usted es de nuestra misma colonia?”, lloraba.

EL PADRE

El papá era técnico en mantenimiento de una empresa ubicada en el Parque Las Colinas. Los vecinos aseguran que policías municipales detuvieron a varios sujetos implicados.

En entrevista posterior el Primer Edil se dijo “consternado”, pues ubica de vista a la familia. “El tema que me causa más consternación ahorita es la niña, primero por su corta edad, estar ya en esta situación, haber enfrentado una situación de violencia es totalmente reprochable, indignante. La voz se me apaga.

“…la niña anduvo conmigo recorriendo todos los espacios (del Centro Comunitario) de la mano… teníamos considerado coronarla reina en el mes de septiembre, reina de toda la colonia y pues yo con toda esta gente como vecino, me solidarizo con todos ellos. Soy padre de familia también, soy un ser humano”, declaró.

“Mencionar una acción emergente para mí sería una falta de respeto a los vecinos, porque como luego dicen “Ahora sí tenemos que tomar acciones”… tenemos solamente que reactivar o reordenar nuestro programa que venimos atendiendo de Construyendo Colonias Seguras”, por lo que intervendrán en Los Espárragos”, detalló Morales Maciel.

EL EJÉRCITO

Actualmente en Silao hay presencia del Ejército Mexicano, la Policía Federal, de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y del Operativo Intermunicipal. “…es difícil adivinar en qué lugar se va a llevar un hecho delictivo”, agregó. Se reforzarán líneas de comunicación directas.

Colonos habían reclamado que el pasado domingo en el lugar se registró otra balacera pero pese al llamado de emergencia, las autoridades de seguridad no se presentaron a atender el percance.