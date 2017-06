La banda tijuanense Vaya Futuro estuvo de paso por León como parte de la gira de conciertos Circuito Indio, una propuesta musical bien aceptada por el público de la calzado.

Puede que el shoegaze, o rock alternativo, sea una opción en las grandes urbes de México y Estados Unidos, pero el Bajío, aún ve entre asombro la incursión de música que no ha escuchado antes.

Tal como lo indican los curiosos oídos que siempre se hacen presentes, cuya petición de un álbum y autógrafos inquieta, la idea es seguir cautivando con regresos habituales.

“Ayer contagiamos a la gente en San Luis, Morelia igual, había gente que estaba como ‘wow, ¿qué es esto?’, estaban gozando, igualmente nosotros y no sé si sea por la ciudad, por el día, la vibra, el clima, son muchos factores, pasa de todo, gente a veces la gente se acerca y está muy emocionada, depende de muchas cosas, no sabemos exactamente qué todavía”, dice el vocalista Luis Aguilar.

“Siempre mínimo llega aunque sea una persona que se acerca y nunca nos había escuchado y le gustó mucho, u otra gente a veces se confunde”, agrega el bajista, Ros, algo que ” hace que vale la pena”, añade Luis.

La acústica del escenario de la Sala de Conciertos Maybach, sirvió para tratar de sacar provecho al lugar, la mayor energía posible, especialmente ahora que el grupo recibió a Andrea, que viene de la música New Soul, originalmente en los sintetizadores, pero que se hizo un lugar con la guitara.

“Nunca había tocado este tipo de música, y emocionada porque casi siempre me invitan a tocar los teclados y aunque no estoy en el proceso creativo aún, me llama la atención poder imitar lo que tenía y proponer”, dice una de las más jóvenes del grupo, quien le da más rumbo a la banda.

“Está aportando mucho a lo que está tocando la banda porque hay muchos arreglos que la verdad nos metimos en problemas porque dices ‘¿cómo lo voy a hacer en vivo?’ pero ahora con Andrea, se ve mucho más claro”, mencionó Luis.

Vaya Futuro continuará su gira en Guadalajara, Querétaro, Oaxaca, Pachuca, Texcoco, Puebla, y el Foro Indie Rocks de la Ciudad de México, no en ese orden.

El grupo lanzará su nuevo álbum, el primero con una disquera, la chilena Quemasucabeza, que adjetivan como más ecléctico, en septiembre, con canciones que ya están debutando como ‘Tips para ir de viaje’; previo al evento, seguirá estrenando sencillos.

Algunos fans la han calificado como una réplica de los Flaming Lips, lo que para ellos no es despectivo.

“Cuando recién nos mudamos a la Ciudad de México, estuvimos en el Hotel Virreyes, llegamos del Aeropuerto a ver si había cuartos y nos quedamos ahí 8 meses”.

“Teníamos la onda más dreampop y shoegaze pero redescubrimos a los Flaming Lips viviendo juntos, terminó siendo como un cambio de dirección, es nuestro tributo de decir ‘gracias por darnos esta otra mirada'”, aseguran.

En cuanto a lo ecléctico, lo importante, como dice Miguel, batería, es seguir avanzando como agrupación.

“Tenemos esta filosofía de no hacer el mismo disco 10 veces, que suele pasar con muchas bandas y les funciona, somos muy acelerados y medio ansiosos, así que siempre es este reto de ver cómo no nos aburrimos esta vez y cómo podemos hacer para hacerlo un poco más difícil para nosotros mismos”.

“Nos gusta esto de ser eclécticos y poder hacer esto, lo importante es no poner límites, ser abierto a lo que sea, no tanto como lo nuevo de Linkin Park, que parece una canción de Katy Perry todo el disco, pero ser esta banda que sí puede hacer lo que le gusta en el momento que se le antoja”, ahonda Luis.

El álbum fue producido en Austin, Texas, con Justin Douglas, quien quien grabaron su anterior material, Perro Verde y Triste, en Islandia.

El grupo espera también confirmaciones en grandes festivales y giras, algo que aún no pueden adelantar.