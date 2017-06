La Procuraduría General de Justicia hizo público ayer un retrato hablado de uno de los asesinos de los policías municipales acribillados a balazos en la colonia Valle de San José el martes por la tarde y busca sobretodo en el desempeño del trabajo de las víctimas pistas que ayuden a identificarlos y descifrar la motivación del crimen.

Este miércoles el subprocurador de justicia, Joel Romo Lozano, habló sobre el crimen perpetrado minutos después de las ocho de la noche contra los agentes de la Policía Preventiva Aarón, de 23 años y Jorge Alberto, de 31, acribillados por tres pistoleros cuando bebían a bordo del auto de uno de ellos, tras un turno de trabajo.

El auto Jetta era ocupado por tres agentes que acababan de entregar su turno y se detuvieron a tomar algunas bebidas frente a un negocio de Épsilon y Atotonilco.

ATAQUE

Fue cuando llegaron cuatro sujetos a bordo de una camioneta Ford Scape, de la cual bajaron tres sujetos armados que comenzaron el ataque.

El agente que sobrevivió ileso ocupaba el asiento del conductor y bajó rápidamente del Jetta y se cubrió con el mismo vehículo.

Otro de las víctimas fue acribillada al bajar del auto y la tercera logró alejarse unos metros antes de ser alcanzada por los disparos.

Luego los pistoleros abordaron la camioneta y escaparon.

Esa dinámica de hechos fue descrita por el subprocurador de justicia, quien mostró el retrato hablado de uno de los asesinos, elaborado con información de un testigo de hechos.

Del policía sobreviviente, declinó a proporcionar su identidad, solo aseguró que había resultado ileso.

AMENAZAS

El subprocurador ahondó en que no se tiene identificado a ninguno de los homicidas y que peritos recaban, descargan y analizan videograbaciones de la zona donde fue cometido el crimen en busca de pistas de ellos.

No se sabe hasta ahora quienes y porqué asesinaron a los agentes.

A pregunta expresa de si las autoridades tienen conocimientos de amenazas contra policías ministeriales, señaló que no hay denuncias ni información de esa naturaleza contra policías o contra individuos en particular.

Por la tarde, la Procuraduría General de Justicia dio a conocer el retrato hablado acompañado de una solicitud de colaboración a los ciudadanos para la búsqueda del homicida:

“Solicitamos la colaboración ciudadana a fin de identificar y capturar a uno de responsables de los homicidios cometidos el día 06 de Junio de 2017 contra dos oficiales de policía en León (…), todos los datos que se puedan proporcionar serán anónimos y podrán hacerse en el número gratuito 01 800 368 6242 en donde recibiremos cualquier información que nos lleve a la aprehensión de los responsables”, reza el documento.