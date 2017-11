Junto al delantero Jorge Pereyra, el volante chihuahuense Luis Montes causó baja del Primer Equipo para su compromiso amistoso en California, Estados Unidos este fin de semana, en que se medirán al eliminado Santos Laguna, en Carson.

El jugador fue evaluado en las últimas horas, pero finalmente, y como lo anticipó el técnico Gustavo ‘El Chavo’ Díaz, una contractura le impidió al mediocampista acudir a la cita pactada desde hace unas semanas en la Unión americana, optando por la recuperación en México.

El resto del equipo emprendió el viaje a Estados Unidos, incluidas las figuras Mauro Boselli y el michoacano Elías Hernández, con luz verde.

En palabras del zaguero Ignacio González, el juego no llega a destiempo ni en mal momento, sino todo lo contrario.

“Yo creo que viene muy bien (el partido), esta semana la tomamos como de preparación, hemos trabajado bastante bien, entrenado muy fuerte y el partido hay que ejercerlo de la mejor forma como entrenamiento para que nos sirva para este cierre de torneo”, dijo antes del viaje.

González cree que no tener la calificación en las manos incluso les favorece.

De cara al cierre contra Chivas, Nacho reconoce que será especial enfrentarlos sin importar que ya no peleen por nada este semestre; además deben ganar, pero sin exhibir ningún miedo por los que están arriba en la tabla.

“Si quieres ser campeón tienes que enfrentar a quien sea en el momento que sea, evitar a uno u otro, no es lo que está en nuestra mente, en nuestra mente está cerrar bien, ganarle a Chivas, calificar en la mejor posición y ya veremos contra quién nos toca”.

“Prefiero entrar a liguilla y ya veremos qué se da, no hay preferencia de algún lugar, aunque entre más arriba es mejor”, agregó.

Previo al viaje, Elías Hernández pareció olvidarse de su ausencia en la Selección Mexicana, pues puso sonrisas y buena cara a los aficionados que se dieron cita para despedirlos.