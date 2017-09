Con la finalidad de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la triatleta leonesa Sara Roel viajará a España, para entrenar en la escuela de la Universidad de Alicante, en donde buscará mejorar sus tiempos.

Roel, acompañada de sus padres, amigos y patrocinadores, se despidió de la ciudad para emprender el lunes su vuelo a España, donde trabajará tres meses y retornará para las vacaciones decembrinas.

La estudiante de la carrera en cultura física del Instituto Tecnológico de Sonora, ITSON, trabajará en México durante enero y febrero, etapa en la cual espera competir en el selectivo para los Juegos Centroamericanos de Colombia de este año.

“Aún no se sabe el lugar ni la fecha exacta, pero creemos que será en Mérida, en donde están las condiciones adecuadas para dar los tiempos para los Centroamericanos, en marzo regreso a España para competir en pruebas profesionales europeas” dijo.

En sus sueños, Roel también tiene la misión de competir en la Universiada Nacional representando a Sonora, ITSON, en donde estudia en línea su carrera y le abre la posibilidad de competir en la Universiada Mundial representando a México.

La leonesa actualmente destacó que cuenta con una beca simbólica que le proporciona el estado, por lo cual, su sustento para esta aventura será un patrocinador de calzado deportivo de San Francisco del Rincón y de su familia principalmente.

“Mi familia me apoya con los vuelos, el hospedaje y la alimentación, en España me ayudarán con el préstamo de las instalaciones, las revisiones médicas y científicas que nos realiza la Universidad de Alicante” comentó.

En la Universidad de Alicante trabajan las selecciones de España en triatlón, además de algunos triatletas destacados de Alemania, Eslovenia, Estado Unidos, entre otras naciones.

“Mi entrenador español Jonatan Estevez, me recomendó, soy la primera mexicana en ir a la Universidad de Alicante, otros atletas mexicanos que han viajado a otras partes de España son Crisanto Grajales, considerado el mejor mexicano en este deporte, Eder Mejía de Celaya y Claudia Rivas”.