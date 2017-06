Un camión de la empresa Coopel marcada como la Unidad 1 con placas de circulación GL58734, el día de ayer se estampó contra otro camión que estaba por dar vuelta sobre su lado izquierdo en el Ecobulevar.

Los hechos ocurrieron pasadas las once de la mañana cerca de la empresa WYNY en sentido de León a San Francisco del Rincón, sobre el carril de alta velocidad, cuando el chofer de dicha empresa no calculo adecuadamente al otro camión que tenía enfrente.

Lo cual provocó el percance sobre la parte trasera de un camión con placas de circulación 239df4, el cual a decir del mismo conductor se disponía a dar vuelta para regresar a la Ciudad de León.

El impacto provocó que se destrozara gran parte de la caja de almacenamiento del camión de Coopel, lo cual hizo que algunos productos volaran por los aires.

Como suele ocurrir cada quien dijo su argumento a los policías estatales, ya que el conductor del camión argumento que el otro chofer no tenía la direccional.

¿QUIÉN PAGA?

Al parecer aquí aplico “El que pega, paga” y es que de acuerdo a peritajes y mediciones de agentes estatales el chofer de Coopel no midió el tamaño de la otra unidad.

Por lo que su seguro se hará responsable del golpe provocado y los daños a la unidad donde labora, claro pagando su respectivo deducible.

Uno de los agentes dijo que esto ocurre porque exceden el límite de velocidad y cuando desean esquivar el golpe, ya no alcanzan.

Sobre las razones porque la cámaras que harían “foto multas” no funcionan desde hace más de un año y medio, dijo desconocer los motivos y es luego de este y otros hechos suscitados por exceder los 80 kilómetros por hora es de suma importancia activar esas cámaras.

ECOBULEVAR

El Ecobulevar se inauguró hace poco más de 2 años y estuvo presente, el Presidente Enrique Peña Nieto, el Gobernador de Guanajuato Miguel Márquez Márquez y demás personalidades de la política.

Desde ese tiempo las cámaras se han mantenido lanzando flachazos, pero no se conoce que existan multas correspondientes a ese rubro.

Y es que en Guadalajara, Ciudad de México y Puebla ha habido muchas quejas por este servicio, el cual dicen ciudadanos de esas entidades que toman fotos cuando van debajo del límite de velocidad.

Pero si es muy necesario que se arreglen, dijo una persona que vive en la comunidad Puerta del Cerro.

“Deben arreglarlas porque le pisan mucho en este tramo y por eso ocurren estos percances”, finalizó Javier Guzmán.