Las verdaderas fallas en la procuración de justicia están en los reclusorios y en las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, por lo que es un error juzgar como responsable al nuevo Sistema Acusatorio de la ola de violencia y criminalidad que impera en el país, señaló el ex procurador General de la República, Sergio García Ramírez.

“Hay protagonistas del sistema, la suprema corte, el juez que dicta sentencia, fuerzas de los policías y los reclusorios, ahí hay fallas enormes, llevamos años estar esperando soluciones radicales. Esto no es un descubrimiento que haya hecho, la propia sociedad lo sabe y clama una solución, el gobierno de la República ha reconocido que hay un déficit en seguridad pública y que no se ha podido avanzar en materia de policía mucho”, apuntó.

El también juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo que los gobiernos tienen que asumir su responsabilidad para combatir la criminalidad, prevenirla, por lo que no se vale que haya reproches al nuevo Sistema Acusatorio.

“No debemos irnos con la idea de que el sistema por sí mismo genera un incremento de la delincuencia, de ninguna manera, esto es una forma de sustraer a la responsabilidad de quien la tiene que combatirla, previniéndola y controlando la ola de criminalidad que nos perturba, no se vale, por lo tanto no coincido con esto reproches”, apuntó.

Indicó que algunos políticos no han entendido el concepto de “presunción de inocencia”, porque la solución no es que todos estén en prisión, por lo que cuestionó la postura del algunos gobernantes.

“Nosotros hemos celebrado la presunción de inocencia para que la mayoría de los procesos se sigan en libertad, lo cual no significa que ninguna manera sea inocente alguien en definitiva, mientras haya un proceso puede estar en libertad, esto es incluso más económico para la sociedad, me parece que ese paradigma no ha sido bien entendida, queremos verlo como antes que todos estén bajo las rejas. Lo que estamos celebrando ayer lo estamos cuestionando hoy, es necesario sentarnos a reflexionar”, expuso.

El criminalista reconoció que en algunos puntos del Sistema Acusatorio es necesario hacer una revisión y ver donde se pueden corregir sin tanto discurso, reformas legales, pero insistió en que en donde hay fallas importantes es en la corporaciones policiales y en los reclusorios.

POLICÍAS

El investigador de ciencias jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), remarcó la necesidad de profesionalizar a los policías de los tres niveles de poderes con base a un sólo modelo policial, porque de aquí parte el problema en el país.

Dijo que hay un déficit en las corporaciones y ello ha provocado que el ejército hoy este en las calles combatiendo a la delincuencia, realizando labores que debieron ser de la corporaciones estales y municipales.

“Primero no tenemos una profesión de policía, pero no podemos armarla con amigos, cuates, con compañeros, hay que hacerlo con excelencia, invirtiendo muchos recursos y hacerlo unitario para el país, no me refiero a que todos dependan de un sólo mando, sino que todos tengan una misma preparación y que sea una alta preparación, que no tengamos policías que padecen de todo, de salario, de seguridad y equipo, que eso no funciona, eso los ponen en un altísimo riesgo, y la preparación ha sido muy poco eficiente”, criticó.