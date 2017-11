El León de Segunda División Premier tiene un difícil camino en el cierre del torneo Apertura 2017, en que se avecina uno competitivo de cara a sus posibilidades de finales en el grupo 2.

El subcampeón del Clausura 2017 intentará cerrar a tambor batiente, para prolongar su racha de un par de triunfos que lo mantienen con vida en el certamen, a falta de 3 partidos por disputar.

Los Esmeraldas de Alfredo ‘Tena’ Murguía iniciarán desde hoy en la búsqueda de el lugar para pelear el título, cuando reciban a los Xolos de Tijuana, a las 10:00 de la mañana en Casa Club, el rival que quieren destronar, pero que les saca una ventaja.

El único resultado que le sirve al León es el triunfo, pues un empate prácticamente eliminaría sus aspiraciones, ya que estarían obligados a sacar 8 puntos en los últimos juegos y esperar que el cuarto lugar no sume ninguno.

La dificultad del panorama se amplía con el siguiente encuentro tras ser anfitrión del cuadro fronterizo, en que visitará a Chivas, equipo también necesitado de puntos, con 22, en juego programado para el 17 de noviembre.

Los Panzas Verdes de Murguía concluirán la fase regular en un ‘accesible’ partido en casa ante Durango, último lugar en el sector, el próximo 24 de noviembre.

De esa forma, el conjunto verdiblanco continuará el fin de año, de contrastes para los equipos filiales de la institución.

Este semestre, León Sub 15 es el único que ha sobresalido en divisiones inferiores, mientras el equipo Sub 17 y el Sub 20 están eliminados.