El timonel argentino, Javier Torrente, seguirá en León al menos un año más, pues acaba de renovar su contrato hasta el mes de junio de 2018.

Desde que Torrente llegó a La Fiera su propuesta futbolística agradó a Jesús Martínez Murguía, pues en 2016 sacó al equipo del último lugar y lo metió a liguilla, donde avanzó hasta semifinales.

Y aunque en el último torneo no calificó debido a que no se dieron los resultados en las primeras fechas, al final tuvo una buena reacción y la confianza en el técnico no se perdió.

Así que Torrente, estará en la ciudad al menos hasta el 2018, “ya hemos firmado por un año más, hasta junio próximo”, relevó esta mañana en rueda de prensa.

Pero no quiere ir más allá, “el contrato es por un año, la renovación llegará cuando tengamos la performance que creemos y podamos hacer dos buenos torneos y Copa en este año y el siguiente. Seguramente tendremos la posibilidad, hoy el contrato es por un año eso es lo que el club ofreció y eso es lo que yo acepté”.

Por otra parte, habló de cómo encajaría Iván Piris en el equipo y es que dice “estamos jugando 4-3-3 con Piris de lateral derecho y con Fernando (Navarro) de volate mixto interior derecho”.

“Vamos a buscar protagonizar y ser un equipo que tire al campo una propuesta ofensiva, como siempre”.

Asimismo, también habló de cómo va la adaptación de Álvaro Ramos del que asegura está bien, sumando trabajo y confianza, pero aseveró que “el que ya se encuentra mucho más adaptado y ya lleva 6 meses con nosotros es Jorge Pereira”, así que hoy en día es quien jugaría al lado de Boselli.

Misma situación con los porteros, donde fue claro y dijo que William Yarbrough es el titular “aunque Felipe Rodríguez es un gran arquero, como Toño Rodríguez cuando estuvo acá”.

“Felipe tendrá sus partidos de Copa para tenis continuidad y seguir desarrollándose y seguir peleando, pero mi arquero titular en este momento es William Yarbrough”.

Por último, habló de la rotación de jugadores de Juan Carlos Osorio en la selección y simplemente destaca que él no está en el día a día de los seleccionados y el colombiano sabe lo que hace, aunque él en lo personal no es partidario de hacer tantos cambios.

León cerró su preparación el viernes con miras a su primer duelo amistoso que será el sábado por la mañana frente a los Murciélagos del Ascenso MX, sin acceso al público.