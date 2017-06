Entrega, trabajo al cien por ciento y trascender en su nuevo equipo, prometieron los siete refuerzos del León durante su presentación ayer en la Sala de Prensa del Club León.

Iván Piris, Álvaro Ramos, Maximiliano Ceratto, Carlos Felipe Rodríguez, Alan Cervantes, Mauro Lainez y Miguel Herrera Equihua, ya están con el resto del equipo.

Rodrigo Fernández les dio la bienvenida y les pidió entrega y compromiso con el equipo, así jueguen un minuto o todo el partido y si no participan, que haya un respeto hacia los compañeros y hacia el cuerpo técnico.

MALENTENDIDO

El paraguayo Iván Piris que llega de Monterrey, dijo que le sorprendió haber sido transferible en el draft, pero después platicó con su señora y con la directiva de Monterrey para resolver algunas cosas “y yo con todas las ganas de ayudar al equipo y dejar todo de mí dentro de la cancha para poder conseguir algo importante”.

Asegura que hubo un malentendido en cuanto a su negativa de jugar en León y que el tema era más bien por el cambio de ciudad, por la escuela y porque estaban muy bien en Monterrey, “pero el mensaje que les doy (a la afición) es que me voy a entregar al cien por ciento y que la afición esté contenta y voy a correr y dejar todo en cada partido”.

El delantero chileno Álvaro Ramos quien llega de Deportes Iquique, calificó como “una oportunidad linda” el venir a jugar a León y aseveró que está acá “para dar lo mejor de mí y si me toca jugar un minuto voy a hacerlo como si fueran los 90. Estoy muy contento y quiero seguir mostrándome para lograr cosas grandes”.

Señaló que viene a La Fiera “a competir conmigo mismo, quiero seguir avanzando, seguir creciendo como futbolista y si me toca jugar al lado de (Mauro) Boselli lo voy a hacer de la mejor forma, no prometo mucho goles, pero si las oportunidades que tenga voy a tratar de marcarlas”.

JUGADORES DE JERARQUÍA

El volante argentino Maxi Ceratto que llega del Everton de Chile dijo que “he entregado siempre lo mejor de mí, he dejado una bonita imagen y ahora se me abrió está posibilidad de venir a una institución como León y siempre con el mismo compromiso, con la misma entrega y a entregar lo mejor de cada uno”.

Consideró que el futbol chileno ha crecido en los últimos años y se asemeja al mexicano, “todos los equipos son muy competitivos, hay jugadores de mucha jerarquía, de selección y eso hace que la liga sea con mucho compromiso, venimos a aportar lo mejor”.

El volante mixto que llega de Chivas, Alan Cervantes, agradeció la oportunidad al Guadalajara y al León y sentenció que “el objetivo individual es trascender, empezar a tener minutos en el máximo circuito y qué mejor que en un club como León”.

A TRASCENDER

Otro volante, Mauro Lainez que viene de Mineros, también aseveró que quiere trascender, “trataré de pelear un puesto en León y agradecido de volver a estar en Primera División y contento, llego a un club ganador y trataré de ayudar a mis compañeros entregándome”.

Felipe Rodríguez, portero que viene de Morelia, coincidió que llega a un club muy grande y que también quiere trascender e incluso buscar un puesto en la selección. “Es un club que está comprometido con la causa, este equipo siempre pelea los campeonatos y eso va a ser importante en lo personal”.

Sentenció que viene a dar lo mejor y que después el técnico decidirá quién es el titular, al tiempo que comentó que es muy distinto estar peleando el descenso a llegar a un club ganador, “el año pasado estuvimos peleando el descenso, en León se pelean campeonatos”.

Y Miguel Herrera Equihua que llega de Veracruz agradeció la oportunidad y dijo que tratará de aprovecharla, “es la oportunidad de renacer en el futbol mexicano creo que es mi última oportunidad, así lo veo porque si no juego en este torneo, prácticamente sería muy complicado que otro club se fije en mí”.