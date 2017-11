Estos 23 años en los que se pactó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México se “durmió en sus laureles” y se dedicó a ser un país maquilador y con poco impacto en la producción y comercialización de los productos nacionales con los que podía competir de manera importante, señaló el director de la Cámara de Comercio de México Estados Unidos, Sergio Ponce, esto, luego de su participación en el foro empresarial donde expertos en el tema de comercio exterior abordaron el tema del TLCAN.

En este sentido, manifestó que con o sin TLCAN, México tiene que aprovechar las ventajas comerciales que tiene en otros tratados y las que le permiten la Organización Mundial del Comercio (OMC), sin embargo, es necesario que dé el paso a la profesionalización de sus empresas.

“En los 80s y principios de los 90s México era un mercado cerrado, y el Tratado de Libre Comercio fue un catalizador, un énfasis, pero también durante estos 20 años nos estancamos y nos adecuamos a una forma de trabajo de hace 20 años, generamos también mayor pobreza, generamos que ciertos productos destacaran, generamos una maquila profesional, pero no marcas propias, entonces si sirvió, pero ahora nos damos cuenta las áreas que debemos trabajar con o sin el TLCAN”, apuntó.

RENEGOCIACIÓN

Comentó, que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte será un parteaguas para desarrollar mejores canales de comercialización, de profesionalización y de competitividad.

El especialista indicó que es necesario que las empresas tengan el soporte financiero, legal, profesional, marketing de comercialización, para generar esta cadena de proveeduría de empresas exitosas y grandes.

El director de la Cámara de Comercio de México Estados Unidos, manifestó que en México se tiene una cultura temerosa, algo que no le ha permitido atreverse a explorar otros mercados sobre todo los internacionales.

“México es un país rico en recursos naturales y cultura, entonces hace que algunas veces digamos “con lo que tenemos basta” y no, somos una cultura temerosa, no hemos pasado por catástrofes donde perdamos todo, somos una cultura que siempre ha trabajado con un soporte, y eso ha permitido que no nos esmeremos más allá, y que pensemos que no somos capaces”, refirió.