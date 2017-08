El secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, resaltó que México ya tiene listo un “plan B” ante la posibilidad de que Estados Unidos salga del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Durante su participación en la inauguración del Congreso Global de Tecnología e Innovación que se realiza en el municipio de León, hizo referencia a las declaraciones hechas recientemente por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien de nueva cuenta declaró que Estados Unidos podría salir del TLCAN.

NEGOCIACIÓN

Sin embargo, señaló que no está agotado el proceso de negociación entre México, Canadá y Estados Unidos.

“México está sentado en la mesa de negociación, constructivamente como lo está Canadá y como lo está el equipo negociador estadounidense y seremos los anfitriones de la segunda ronda que inicia el primero de septiembre. La visión es constructiva para terminar con un ATC actualizado hacia el futuro y que tenga toda la fuerza para seguir compitiendo a nivel global”, dijo.

“Como cualquier negociador, uno no se puede sentar a la mesa sin ninguna alternativa, por eso hay que ubicar la alternativa como lo que es: alternativa, no podemos descartar que puede haber alguna situación en donde tengamos que hacer uso de la ‘alternativa’, pero no es el principal objetivo, sino una alternativa”, añadió.

ACUERDO COMERCIAL

El funcionario federal dijo que el TLCAN es un acuerdo comercial que debe de ser actualizado ante los cambios de la economía global de los últimos 22 años, pero resaltó que, ante la renegociación, México no permitirá que se le impongan nuevos aranceles, cuotas o restricciones a la cadena productiva y comercial del país.

Asimismo, lamentó que Estados Unidos este “pichicateando” o “regateando” el tema de empleos en lugar de pensar cómo se debe de enfrentar a la economía del siglo XXI.

“México está preparado para seguir impulsando un acuerdo que ha funcionado para todos, hacerlo más eficiente y llevarlo a una economía del siglo XXI, también tiene que estar preparado para escenarios impredecibles, o de poca probabilidad, pero que son posibles y hay que estar listos para cualquier cambio de dirección, eso es fundamental; tú no puedes sentarte en una mesa a negociar sin tener una alternativa”, expresó.

Ildefonso Guajardo, señaló que la postura de México en la segunda ronda de negociaciones que iniciará el primero de septiembre en el país, está clara, pues se busca un acuerdo que construya y que mejore la eficiencia productividad en América del Norte y que al final del día funcione y de resultados a las naciones que integran el TLCAN.