Trágico primer domingo de Septiembre para León, una niña de 12 y un menor de 13 años de edad murieron ahogados ayer por la tarde en aguas de la Presa de Echeveste.

Conforme a la información reporteada en el lugar de los hechos, se trató de un muy lamentable suceso, reportado aproximadamente a las 18:40 horas de ayer domingo, los menores estaban de visita en la zona.

TRAGEDIA

La información preliminar, apuntó en el sentido de que tanto Magali, de 12 años como José de Jesús, de 13 años, se encontraban cerca del embalse captador de aguas, pues junto con sus familias habían ido de visita.

Presumiblemente, pasada la tarde y en medio de juegos y risas, un grupo de amiguitos se aventuró por las orillas de la Presa de Echeveste, lindante con la colonia Nuevo León Castillos, hacia el lado norte del vaso, hacia la zona de playas, entre ellos iban Magali y José de Jesús.

ACCIDENTE

Al parecer la niña cayó accidentalmente al agua, una zona no muy profunda según apreciación de las autoridades, pero no pudo salir por sí misma.

Desesperados, los niños gritaron pidiendo ayuda, siendo el momento en que José de Jesús valientemente entró al agua para rescatarla, pero muy lamentablemente él también pereció.

Tras recibirse el reporte, inmediatamente se dirigieron al lugar buzos y paramédicos de Bomberos, que como siempre y gracias a su valiosa labor, lograron rescatar a los niños, pero ya no contaban con signos vitales.

Los hallaron relativamente cerca de la orilla en una zona, como ya se dijo, no muy profunda para un adulto, pero si lo suficiente para cobrarse la vida de dos inocentes, ella vecina del fraccionamiento Pedregales de Echeveste y él de Las Lajitas, según pudo saberse.

Pero las labores de rescate también fueron apoyadas tanto por personal de la Policía Municipal como de Protección Civil y familiares de las víctimas, que inconsolables lamentaban lo ocurrido a los pequeños quienes tras ser sacados de las aguas fueron cubiertos en con una sábana blanca a la espera del Ministerio Público que acudió a dar fe de los hechos.