Hace más de 100 años Purépechas, Nahuas y Mazahuas originarios de Michoacán que transitaban rumbo a los Altos de Jalisco a comercializar sombreros de palma, tenían como paso obligado San Francisco del Rincón. las mujeres francorrinconenses adoptaron la tradición de hacer estas artesanías para venderlas a un mercado local y regional.

Con el paso del tiempo los hombres dejaron el trabajo de agricultor y comenzaron a realizar sombrero hecho de papel arroz, lo que permitió exportar ese producto hacía Estados Unidos.

Actualmente se estima que un poco más del 65 por ciento de empresas sombrereras de San Pancho exportan y abastecen al mercado Estadounidense, localizado principalmente en Estados como Arizona, Dallas y McAllen Texas.

El resto de la mercancía es para el mercado nacional que se ubica en el norte del país y playas como: Cancún, Cozumel, Vallarta, entre otras y es que la diversidad va desde una tejana, sombrero charro hasta uno playero.

Para quien tiene un mercado nacional, pero también tiene el “Sueño de exportar”, primero debe entender que el tipo de cambio le hace fabricar en pesos y ganar en dólares, pero también el billete verde fiscalmente sube entre 2 y 3 pesos.

Así lo dio a conocer un empresario de nombre Francisco, el cual desde hace 3 décadas tiene una empresa exportadora exitosa, la cual da empleo a decenas de personas.

“Yo gano en dólares si, pero también ante hacienda tengo que pagar más caro el dólar, siempre anda varios pesos más caros para el gobierno”, dijo el francorrinconense.

VOLATILIDAD DISMINUYE

MARGEN DE GANANCIA

En los años 90´s en la frontera entre México y su vecino “gringo” se permitía que pasaran varios miles de dólares sin ser fiscalizados, pero factores como el flanqueo de capitales hicieron que esa situación cambiara a inicios del siglo XXI, donde solamente esta permitido pasar en efectivo mil dólares.

Eso incremento la vigilancia sobre el efectivo en dólares e incremento drásticamente el pago fiscal para quien decidía exportar productos.

Los sombrereros también se vieron afectados en su margen de ganancia el cual antes del año 2 mil era del 50 por ciento, pero ahora solamente es del 28 por ciento para algunos, detalló el entrevistado.

“Actualmente no llego ni al 30 por ciento de ganancia, porque de cada dólar el gobierno nos quita varios pesos, anteriormente no perdíamos ninguno”, comentó.

COMPENSAN PERDIDAS

CON LOS MATERIALES

“Panchin” como también es conocido este empresario, dijo que para seguir exportando disminuyen costos con variantes de materiales, donde se mantiene una constante de calidad e innovación.

Eso ayuda a detener el vaivén constante de sus ganancias, las cuales a pesar que provocan desestabilidad financiera no hace que corran a los empleados.

La temporada de Junio a Septiembre, donde también se celebran las fiestas patrias en Estados Unidos, es una de las mejores para la industria sombrerera, aquí se llega a compran material de sobra para tenerlo almacenado en bodegas.

Pero resulta que cuando esa material se adquirió a un precio de 18 pesos por dólar, con “suba y baja” ya no se puede vender a ese mismo costo, porque hacienda también debe tener su ganancia mensual.

Muchos de los empresarios hacen declaraciones fiscales cada 30 días, ya que los centavos o pesos que sube el dólar son parte de sus ganancias o perdidas, por eso motivo muchos optaron por no almacenar tanto material y nadamas vender lo concerniente a una temporada, año o semestre.

TRUMP HACE QUE PIERDAN

VARIOS MILES DE PESOS

La incertidumbre que provocó a principios del 2017 la llegada del Presidente, Donald Trump originó que decenas de sombrereros compraran el material meses atrás a poco más de 17 dólares.

Con el tema del muro y tantas declaraciones por parte de Trump los inversionistas sacaron sus capitales y el dólar se fue a poco más de 19 pesos.

Al parecer esas amenazas se convirtieron en propaganda de campana política, ya que el mercado se estabilizo y peso gano camino frente al dólar, el cual actualmente oscila en ventanillas entre 17.70 y 18.22.

Pero eso no representa ganancia para los exportadores, ya que ellos siguen cotizando ante el gobierno por encima de los 20 pesos, lo cual sigue siendo una perdida de varios miles de pesos.

“Yo perdí en la entrada de Trump cerca de 600 mil pesos y tengo material, sombrero detenido, el cual sigue cotizando alto ante hacienda, porque aunque baje en ventanillas, ellos no le bajan”, puntualizó “Panchin”.

ELECCIONES POLITICAS,

INESTABILIDAD DEL DÓLAR

Varios factores generan la volatilidad del dólar, uno de ellos son las elecciones políticas, ya sea para gobernadores o presidente de la Republica, y es que si todo transcurre en calma, los inversionistas no se espantan y dejan su efectivo en movimiento.

De no ser así lo sacan del mercado de valores y el dólar “ahorca” el peso, por lo que el gobierno debe invertir varios millones de pesos para sopesar esa perdida de capitales.

Y así evitar que el precio del crudo y por ende todo suba “Sube el dólar y todo sube, imagínate si hubiera tenido como techo los 20 pesos, yo al gobierno se lo hubiera pagado a 23, más caro que el Euro”, detalló, el sombrerero, el cual considera que esta temporada es buena para invertir, ya que esta contratando a personas provenientes de otros municipios, entre ellos Purísima, León, Acambaro, Jerecuaro y Romita.

“No se como se vaya a poner para 2018, nosotros exportamos y por eso estamos al pendiente de lo que ocurra, nos preocupa si pero decidimos exportar y esto es parte del aprendizaje del negocio”, finalizó el empresario francorrinconense.