A una semana de su llegada al Tecnológico de León, los estudiantes de nuevo ingreso manifestaron que se encuentran desilusionados por las condiciones en las que se encuentra al no contar ni con servicios básicos como agua potable en baños y luz eléctrica en sus laboratorios.

“No les hemos dicho nada a nuestros papás para que no se desilusionen como nosotros; hicieron un gran esfuerzo para pagar la inscripción y lo cierto es que hoy estamos en la incertidumbre”, apuntó Juan.

Indicaron que en los salones se tiene una capacidad para 35 alumnos, sin embargo los grupos de nuevo ingreso son de 40 y 42 alumnos lo que hace imposible que tomen clases.

Refirieron que han perdido toda la semana clases en varias materias porque sencillamente los laboratorios no tienen capacidad para la matricula.

Uno de los universitarios manifestó que la semana previa de ingreso tuvieron el curso de nivelación, y las cosas ya pintaban mal porque no había agua en los sanitarios y tenían que salir de las instalaciones para buscar quién les prestara el servicio.

“Teníamos que salirnos para ir al baño. No tenemos máquinas disponibles en los laboratorios por lo que los docentes nos han pedido de favor que salgamos porque no se tiene la capacidad para impartir la clase con el número de alumnos“, comentó.

Los alumnos de nuevo ingreso pagaron una cuota de inscripción de 3 mil pesos, más el curso de nivelación, los que ya estudiaban ahí pagaron 2 mil 800 y 2 mil 500 pesos, es decir casi un 10 por ciento más que el semestre pasado.

INCERTIDUMBRE

Ante la falta de respuesta de las autoridades a las problemáticas que presentaban los alumnos, fue que el martes pasado se desarrolló un plantón a las afueras de las oficinas de Servicios Escolares, sin embargo tampoco fueron escuchados y finalmente se decidió hablar con los medios de comunicación e invitar a la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores Clama para que los apoyaran con la protesta.

Hasta el momento los alumnos continúan sin clases por la falta de material y espacios en laboratorios.