Los impuestos y disposiciones administrativas en Silao tendrán un incremento por inflación como cada año; en 2018 será del 5 por ciento.

El pasado jueves, el Ayuntamiento aprobó la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio, referente al ejercicio fiscal del próximo año.

AUMENTO

José Antonio Patlán Amaro, regidor presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, señaló ayer en entrevista que se atenderá la ordenanza del Congreso del Estado relacionada con el 5 por ciento en todo Guanajuato.

Tanto los servicios básicos como las disposiciones administrativas -recaudadas por el Municipio-, tienen este aumento. “Eso es cada año… es un incremento general que tenemos en las acciones de disposiciones administrativas”.

“Teniendo un ejercicio fiscal responsable, no usamos las disposiciones para ‘alzas’ ni nada, hemos sido muy racionados en esa parte”, dijo.

La semana pasada emitieron sus disposiciones administrativas Fiscalización y Reglamentos, Comude, Catastro, Tránsito y Vialidad, Seguridad Pública, Implus, Rastro Municipal, Mercados, Panteones Municipales, Limpia, DIF Municipal, ecología, Protección Civil, Transporte Municipal, Secretaría de Ayuntamiento, Desarrollo Urbano, recursos Humanos, Promoción Rural y SAPAS.

“Quedaron en el entendido que no tienen incremento más que el aumento base”, detalló.

Dicho porcentaje no “se verá tan reflejado”, mencionó Patlán Amaro, quien destacó que se trata del mismo que tendrá el aumento salarial.