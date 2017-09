El uruguayo Gustavo Díaz quiere utilizar el factor sorpresa y no adelantó formación ni jugadores que puede usar este fin de semana, aunque aseguró que irá a proponer una idea ofensiva al estadio Corregidora.

Con una alineación conformada en un 70%, Díaz requiere definir un par de posiciones, sin embargo, la idea es clara y no es ganar por ganar.

“Las formas son muy importantes, tenemos la obligación de ganar porque este es un equipo grande, tenemos que ir semana a semana pero las formas nos van a dar la posibilidad de ganar mucho más seguido, las formas nos van a llevar a lograr cosas muy importantes más allá del resultado”.

Pese a que Querétaro conoce bien al León, mencionó que quiere salir con la ventaja de implementar algunas cosas novedosas.

Díaz comentó su forma de trabajar, dejando ver que le gusta trabajar con dos o tres parados en variantes.

“Lo verán el día sábado, lo importante es que en estos pocos días de trabajo, por lo menos aprovechar la sorpresa, imaginamos un Querétaro con la incógnita de qué se va a encontrar”.

“Las formas, la zona de presión, el posicionamiento de jugadores varía, es lo que los entrenadores buscamos, pero al no haber jugado todavía, genera inquietudes en el rival, son jugadores que ya conoce, pero tal vez algún posicionamiento, llegadas, pueden generar algunos espacios a favor nuestro”, dijo.

Díaz destacó la predisposición de los jugadores para adaptarse a su idea, aunque su mano no se verá sino con el correr de los partidos.

Díaz ponderó el ganar sobre cualquier otro resultado y dijo que de entrada, el empate no es bueno.

“En León tienes que ganar siempre, después el empate puede terminar siendo bueno o malo, eso después se verá, pero nuestra idea es ir a buscar los 3 puntos en casa y fuera”.

“Pero no me quita el sueño, esto es muy largo y tenemos muchos partidos por delante, la obligación de venir a ganar en casa pero sí lo pensamos, tenemos mucha ilusión de traernos los 3 puntos pero con la tranquilidad que nos da el trabajo y la calidad que hay en el plantel”, añadió.

Finalmente, hizo hincapié en los jóvenes canteranos que ha podido ver.