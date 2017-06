A la pequeña Maritza Paloma y su padre los asesinó una célula criminal que opera en Silao la venta de droga, robo de vehículos y a la se atribuyen ya otros homicidios, y los integrantes de la misma serían capturados en el transcurso de la tarde del miércoles o serían publicadas sus imágenes con sus nombres para pedir a la sociedad ayude a localizarlos.

Así lo aseguró este miércoles el procurador general de justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, en conferencia de prensa conjunta con el alcalde de Silao, Antonio Morales Maciel y secretario de Seguridad Pública estatal, Álvar Cabeza de Vaca.

El procurador Zamarripa Aguirre aseguro que el crimen de Martiza Paloma y su familia está esclarecido, aunque no había sido detenido aún ninguno de sus asesinos.

Señalo el funcionario de los ejecutores del ataque de ayer en la colonia Espárragos, están plenamente identificados, al igual que los integrantes de la célula criminal. Por la mañana el Ministerio Público había revelado que los criminales que atacaron a la familia fueron cuatro, aunque uno sólo hizo disparos.

CONFIRMA

El procurador Zamarripa Aguirre confirmó que dicha ataque no iba dirigido contra esa familia, sino contra un hombre que habitaba con su pareja el departamento de la planta alta de la misma finca, en la calle Feliciano Peña. La planta baja la ocupaban Ernesto y Ana Nayeli, con su hija Maritza Paloma, las víctimas.

Añadió que los disparos no eran dirigidos contra la familia, sino contra los habitantes de la otra planta y confirmó que el martes, simultáneamente al ingreso de Ernesto a un hospital, donde perdió la vida, ingresó otro hombre, herido de bala, relacionado con el mismo ataque.

El funcionario se reservó el nombre del herido y no dijo de qué manera participó o se vio envuelto en el ataque.

No confirmó si se trata del inquilino de la planta alta, el aparente objetivo del ataque y a quien testimonios recabados por la Procuraduría atribuyen actividades de venta de drogas.

CRIMINALES

El procurador Zamarripa Aguirre no entró en mayores detalles, pero aportó suficientes de ellos para establecer que buscan a una célula criminal.

Es un grupo, dijo, cuyos integrantes ya están plenamente identificados y son buscados para su captura y que opera criminalmente en Silao.

Las investigaciones motivaron la solicitud de más de doce órdenes de cateo cuya cumplimentación inició desde temprana hora de este miércoles y continuaba al anochecer.

Al concluir algunas de esas diligencias, según dijo, en un domicilio fueron encontrados aproximadamente 40 kilogramos de drogas, además de armas de fuego.

Los mismos cateos permitieron localizar y asegurar uno de los vehículos empleados en el asesinato de este martes en la colonia Espárragos.

Otro cateo permitió localizar en otro domicilio automóviles y motocicletas robados, de los cuales una motocicleta es ya investigada por su presunto empleó en la comisión de otro homicidio en Silao en fechas recientes.

CAPTURA O

PUBLICACIÓN

El funcionario señaló que confiaba en que los integrantes de ficha célula criminal fueran capturados en el transcurso de la tarde del mismo miércoles, pero advirtió que si no se lograba dicha captura, serían publicadas imágenes con la identidad de los supuestos criminales a través de su oficina de comunicación social.

Señaló que la finalidad es dar a conocer de quienes se trata con la petición a la sociedad de que colabore para su localización y detención, y aseguró que confiaban en llevar pronto a los homicida a la presencia de un juez para que respondan por los delitos que les serán imputados.