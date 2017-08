El Ministerio Público no tiene pistas de los asesinos que la madrugada de este viernes asesinaron a dos hombres y dejaron heridos a dos más, que por ahora son reportados estables, en un incidente ocurrido en la colonia Refugio de San José.

Erick Neftalí Sánchez, coordinador de fiscales investigadores en León, se refirió al doble crimen perpetrado este viernes alrededor de las 01:26 (según el reporte ministerial) en la calle San José de Buenaventura, donde se encontraba un grupo de jóvenes contra el que fue lanzado el ataque.

MUERTOS

El funcionario confirmó la muerte de José, un mecánico de 31 años de edad, con domicilio en la misma colonia, además otro hombres que no ha sido identificado.

Identificó a los lesionados como José Ramón, de 36 años de edad y Jaime Ulises, de 29 años.

El primero es reportado estable, con heridas de bala en el brazo y la pierna derechos.

El segundo es reportado con heridas de bala en una pierna y un pie, según el funcionario.

HECHOS

Por otra parte, sobre la dinámica de hechos, Erick Neftalí Sánchez dijo que cuatro hombres se encontraba en el lugar (que ya con anterioridad había sido ligado a otro ataque) cuando llegó un automóvil negro con cuatro hombres a bordo, y uno asomó por la ventanilla trasera derecha un arma larga y comenzó a disparar contra el grupo.

Los disparos dejaron el saldo de dos hombres muertos y dos heridos que ahora se recuperan.

Sin embargo, pese a la referencia de un sola arma, en el lugar del enfrentamiento fueron encontrados casquillos de 4 calibres, que ahora son estudiados por peritos de la Procuraduría General de Justicia.

El Ministerio Público asume que no tiene pistas por ahora de los homicidas.