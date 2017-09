El lateral capitalino Fernando Navarro no verá actividad este fin de semana por la jornada 8 del Apertura 2017 de Liga MX, según adelantó el técnico Gustavo Díaz, dentro de lo que sería hasta ahora la única baja del equipo por lesión.

“En principio, descartado solamente está Fernando (Navarro), y dos o tres que estamos esperando el reporte médico y entre hoy mañana ver si estarán disponibles, o resguardarlos una semana para que estén recuperados”, señaló el entrenador previo a la práctica de ayer.

Navarro es uno de los elementos que no ha podido ver acción de liga, pero no es la única duda.

En veremos están el volante Elías Hernández y el refuerzo argentino para este torneo Maxi Cerato.

“Elías (Hernández) viene entrenando normal, seguramente vamos a tener el reporte de él y (Cerato) eEs uno de los futbolistas que tenemos que esperar reporte, para ver si podemos contar con él”, mencionó.

Díaz definirá en las próximas horas la primera alineación al mando de un equipo en Primera División, aunque dejó ver que es consciente que no deben trabajar para no tener bajas.

“Hay un montón de aspectos, el entrenamiento, la intensidad, la recuperación, hay muchos aspectos de equipo, de trabajo, método e individuales, de descanso y recuperación”.

“Hay muchos aspectos a ver y cuidar por el cuerpo técnico, esperemos tener la capacidad de atender todos esos aspectos y bajar todas esas lesiones, porque cuando se lesionan jugadores importantes se pierde potencial y luego es mucho más difícil”, comentó.

León trabajó ayer en su Estadio, con práctica en que solo Navarro trabajó aparte.

Hernández y Cerato vieron trabajos junto al resto del equipo al igual que Iván Piris, quien se perfila para poder regresar este fin de semana a la actividad tras una lesión que lo alejó 5 semanas desde la fecha 2.