La investigación del homicidio del antro El Mosquito, cometido la madrugada del 28 de mayo, dio lugar ya a la ejecución de un cateo de un domicilio particular, pero aún no hay detenidos ni hizo mayores revelaciones la Procuraduría General de Justicia.

Este miércoles, el subprocurador de justicia en la región, Joel Romo Lozano, habló sobre ese caso y dijo que sigue en proceso de investigación y que pronto podría ser resuelto.

Confirmó que agentes del Ministerio Público y de Investigación Criminal ejecutaron un cateo como parte de esas investigaciones, pero advirtió que no revelaría nada más a ese respecto para proteger las indagaciones.

No refirió qué buscaba el Ministerio Público, qué encontró ni dónde fue ejecutado dicho cateo.

PASAN LOS DÍAS

A 17 días de cometido el homicidio del guardia de seguridad de El Mosquito, Cristian n, en un incidente en el que al menos tres armas de fuego fueron disparadas, y de que fueran publicadas información e imágenes que atribuyen el homicidio a Juan Omar Ramírez Villegas, familiar del panista Elias Villegas Torres, el caso no ha sido resuelto y no se conoce del ejercicio de la acción penal contr