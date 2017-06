Más allá de los conflictos legales entre el Municipio y el empresario Óscar Ramírez, para los usuarios del Parque Metropolitano, quienes pagan y padecen los problemas no son sino ellos al no disfrutar al 100 por ciento del terreno y la zona de playas.

Anteriormente, los usuarios del parque podían recorrerlo a sus anchas, sin restricciones. Así fue desde su fundación… sin embargo, actualmente deben subir una escalinata y dar la vuelta, pues un alambrado que divide el tramo de la zona de playas impide que disfruten del lugar, debido a los asuntos legales entre Óscar Ramírez y el Municipio.

Ignacio Aguirre, usuario de la tercera edad en el Metropolitano, apuntó:

“No entiendo bien cómo está el asunto del terreno. Pero lo que sea y como sea, los que pagamos, a final de cuentas, somos los que usamos el parque para hacer ejercicio. ¿A alguien de la gente de a pie le importa si son peras, manzanas o si son demandas? Creo yo a nadie. Lo que nos importa es ver una zona mochada del parque y tener que dar toda la vuelta. Deberían solucionar sus broncas, pero para beneficio de los ciudadanos y los que venimos a correr aquí seguido”.

No solo los hombres de la tercera edad padecen esta situación, también las madres de familia como Elena Ontiveros, quien debe arrastrar, prácticamente, la carriola en la que lleva a su bebé para poder seguir con su recorrido por el parque. Lo que para ella antes era simplemente dar una vuelta es ahora todo un esfuerzo. Ella, como tantos usuarios, afirma que el Parque Metropolitano es a final de cuentas de la gente.

A PURO PEDALAZO

Para Rogelio Alarcón, quien acude a andar en bicicleta diario al Metropolitano, subir y bajar por una pendiente para continuar con su recorrido es todo un problema. “Además, el terreno con el alambrado se ve horrible. Le da un aspecto muy feo al parque. Ojalá el pleito se solucione pronto, pero para beneficio de los usuarios”.