El ex jugador verdiblanco y ahora auxiliar técnico, Nelson Sebastián Maz, aseguro que harán todo lo posible para que el León sea un equipo ofensivo, siempre buscando el arco rival.

Maz, que militó en La Fiera entre el 2011 y 2014 (Ascenso y Liga MX), señaló que harán todo lo posible para que este equipo así sea.

“La idea de nosotros (cuerpo técnico) es que sea un equipo que proponga y más el León que se caracteriza por ser un equipo que va a buscar el arco rival sea de local o visitante”.

Maz destacó que la idea es ir lo más rápido posible que el equipo agarre la idea táctica para que sea un equipo que proponga cada partido donde va a jugar.

Sabe que hay jugadores lesionados, pero señaló que también hay jugadores que pueden responder. “Sabeos que son importantes (los lesionados), que venían jugando, pero hay que adaptarse a las circunstancias”.

“Hay jugadores que tienen mucha ganas y tienen que aprovechar la oportunidad si se les da y cuando vuelvan los jugadores, volverán a jugar o capaz que tienen que esperar porque anda muy bien el que estuvo en su lugar, esto es un grupo un equipo y el que esté mejor va a jugar”.

De su regreso a La Fiera, ahora como auxiliar, confesó: “Me estoy sintiendo de la mejor manera obvio que es una alegría inmensa la oportunidad que me brinda Gustavo (Díaz) y más estar en el club que uno quiere y ama y donde se vivieron grandes cosas”.

Dijo que al ‘Chavo’ Díaz lo conoció en Celaya y siempre hablaron mucho, “siempre he sido un hombre muy frontal que ve las cosas de frente y creo que eso le gustó muchísimo y la idea de juego, también le encantó mi manera de trabajar que se lo hice saber en su momento”.

“Él me dijo que cuando se presente la opción de regresar algún día a México yo estaría en el cuerpo técnico de él y hoy se cumple un sueño, no lo podía creer el día que me llamó y en el equipo que justo eligieron así que muy contento por la oportunidad”.