El presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, Alejandro Delgado Ayala, informó que la Secretaría de Economía está investigando el caso de corrupción registrado en la Secretaría de Desarrollo Económico de Guanajuato.

MOCHES

Al hacer referencia al caso del exdirector de Atención a la Cadena Productiva Cuero-Calzado-Proveeduría y Textil de la Secretaría de Desarrollo Económico del estado, Jorge Raúl Ortega Gutiérrez, quien cobraba “moches” a los empresarios a cambio de recursos federales para sus proyectos, el presidente del Inadem, precisó que el caso ya fue turnado al departamento jurídico de la Secretaría de Economía.

“Nosotros dimos vista al jurídico de la Secretaría de Economía y, evidentemente, tomó los acuses jurídicos que ustedes ya conocen y que han reportado sobre una persona que no es empleado del Inadem y que es desafortunado que eso suceda. Lo condenamos y la invitación a los empresarios para que acudan de manera directa por sus proyectos, por los recursos que damos, por el financiamiento, y el gobernador Márquez me ha comentado que es un caso sólido y que tenemos la confianza de que se hará justicia en este caso”, declaró.

Asimismo, el funcionario federal dijo desconocer si el exdirector de Atención a la Cadena Productiva Cuero-Calzado-Proveeduría y Textil, tenía contactos directos en el Instituto Nacional del Emprendedor.

APOYOS

Delgado Ayala, quien estuvo presente en la inauguración de la edición 77 de Sapica, instó a los empresarios a que gestionen de manera directa los apoyos ante el Inadem y les recordó que todos los trámites son gratuitos, por lo que no deben pagarle a nadie para que los asesore.

“Nosotros nos ponemos a disposición de ellos, tanto los funcionarios y personal del instituto; ayudarlos para que conozcan mejor, les damos cursos, utilizamos las herramientas (…) efectivamente tenemos que trabajar en simplificar el proceso, nada más que la asignación de recursos federales, de los contribuyentes, pues deben de tener los controles pertinentes”, refirió.

Finalmente aceptó que siguen siendo engorrosos los procesos para acceder a los apoyos o créditos del Inadem, pero dijo que se está trabajando para agilizar la entrega de los recursos.