Los Panzas Verdes del León Sub 17 consiguieron su primera victoria en el Apertura 2017, al ganar 0-2 a La Franja del Puebla, en compromiso pendiente de la fecha 6.

El equipo de Juan Santillán, que tenía sólo derrotas en el certamen, salió avante de la plaza poblana, con anotaciones de Ricardo Vázquez (35′) y José Chávez (72′), ante un local que poco pudo hacer para salir de un puesto aún más abajo.

Los Cachorros quieren que este triunfo sea el que los catapulte moralmente en el torneo, al que arribaron a 8 puntos en 6 juegos, aún con otro compromiso pendiente.

León Sub 17 disputará un juego pendiente ante Santos Laguna el próximo 7 de octubre, por la jornada 7.

Mientras, los Cachorros más pequeños sacaron un empate de Nuevo León, 2-2 frente a los Tigrillos, en duelo de volteretas.

León comenzó ganando con tempranero gol de Isaac Muñiz (4′), pero Héctor Medellín igualó la cuenta al 31′; Christopher Aguilar remontó al 56′ pero los verdiblancos consiguieron el punto con anotación de Saúl Zamora (65′).

El empate mantiene al León en el segundo lugar del grupo 2, con 9 unidades producto de 2 victorias y 3 empates más un descalabro.

El conjunto del Bajío reanudará actividades en sus divisiones inferiores en Sub 17 y Sub 20 la semana entrante, cuando visiten a los Gallos del Querétaro. El equipo Sub 15 recibirá al Atlas.