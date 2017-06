Una línea de investigación del doble asesinato cometido anoche en Capellanía de Loera es el robo de combustible, como lo sugieren un antecedente de uno de los fallecidos, y referencias familiares sobre el otro, mientras un sobreviviente habla de que sufrieron un ataque de gente uniformada.

Este martes al referirse al doble asesinato reportado alrededor de las diez de la noche al Ministerio Público del fuero común, el director de Investigación Especializada, Jesús Aguilera Saldaña señaló que el ataque a balazos que dejó un muerto en el lugar, otro camino del hospital y un testigo de hechos, fue cometido en un lugar donde hay ductos de Pemex.

CADÁVER

Dijo que al intervenir el Ministerio Público, tuvo conocimiento del cadáver de Joel n, alias el Chimpa, de 29 años de edad, con domicilio en San Cristóbal, el cual estaba en la caja de carga de la camioneta Ford Rangel verde, con placas de circulación norteamericanas, en las que llegaron hasta ese sitio.

Añadió que fue posteriormente notificado del cadáver de Cristian Adrián n, alias el Simio, de 17 años de edad, a quien trasladó un particular a bordo de una camioneta hasta el Hospital General Regional, pero murió en el trayecto.

Los datos que dan a las autoridades ministeriales pauta para considerar la hipótesis de robo de combustible como relacionado con este homicidio, además del lugar y las circunstancias en que fueron baleadas las víctimas son: un antecedente penal por robo de combustible que mantuvo preso en el Cereso de León a Joel n, el Chimpa, alias el Chompitas, durante 2016 y principios de 2017.

Por su parte, Cristian Adrián, adolescente que fue vecino de San José de los Montes, fue referido por sus padres, al Ministerio Público, como un desempleado, con adicciones y olía siempre a gasolina.

EL TESTIGO

Un tercer ocupante de la camioneta, quien sobrevivió al ataque, aseguró ante las autoridades investigadoras que fueron atacados por cuatro personas que vestían uniformes del tipo militar, aunque no habría precisado, y quienes les dispararon cuando circulaban hacia Capellanía de Loera a bordo de la camioneta Ford Rangel, conducida por Joel, mientras él iba en medio, flanqueado precisamente por Joel y por Cristian.

Se trata de un joven llamado Cruz, de 17 años de edad, quien aseguró ante los investigadores ministeriales que se dirigían a bordo de la camioneta Ford Ranger, a Capellanía de Loera, a comercializar unas pacas de alimento para ganado. En la caja no fue encontrado ese tipo de material.

Señaló que tras el ataque, Joel y Cristian bajaron de la cabina de la camioneta y subieron a la caja de carga, donde el primero murió y el segundo alcanzó a recibir auxilio de una persona que llegó con una camioneta y lo trasladó al Hospital, pero no sobrevivió.

Previamente otra persona que pasó por el lugar les auxilio sólo para que hicieran llamadas de auxilio.

Joel n, fue referido por sus familiares como caballerango; Cristian como empleado y Cruz se dijo desempleado, según las autoridades ministeriales.