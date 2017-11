En riesgo su fin de año

El pedalista guanajuatense Ignacio de Jesús Prado ve en riesgo su participación en las últimas Copas del Mundo de pista del año, de cara al proceso olímpico de Tokio 2020, aún sin confirmar para las citas en América.

Prado, quien no acudió a la justa de Pruzkow, Polonia y Mánchester, Inglaterra, deberá confirmar en unas semanas su inscripción en las Copas del Mundo de Milton, Canadá y Santiago de Chile, pactadas para el mes de diciembre.

Lo anterior debido a la problemática que terminó dejándolo fuera de poder acudir al inicio del proceso, entre confusión y falta de comunicación entre la Federación Mexicana de Ciclismo y los organismos deportivos locales.

Y es que pese a que Prado logró tener el recurso para viajar a Europa, la Federación no pudo al fin registrarlo debido a que se le vino el tiempo encima, luego de no recibir la respuesta de la Asociación de Ciclismo de Guanajuato, en espera de la confirmación de Code, que no les llegó.

No obstante, Code afirmó que Prado y su entrenador Aníbal Ruiz tomaron la decisión de no ir a las primeras Copas del Mundo, debido a que acudirían solos.

El problema es que Prado podría quedarse sin entrenador, debido a que el cubano Ruiz fue declarado persona non grata para el Ciclismo de Guanajuato y no es reconocido por la Femeci.

Ruiz acudiría con Prado a las competencias europeas apoyados por la Comisión de Cultura Física y Deporte, pero la Femeci no aceptó tal determinación, por lo que al final se dio a conocer esa como otra de las razones para la decisión final.

Así las cosas, la nueva determinación deberá darse entre el proceso de confirmación para la Copa de Canadá, el 2 y 3 de diciembre, para el cual el tiempo de confirmación también se agota.

Prado ha asegurado que las Copas en América sin necesarias para poder entrar en mejor ritmo de cara a Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, plaza que consiguió para México al ganar el oro en el Campeonato Panamericano de este año.

Después de Canadá, Prado aún contempla la Copa del Mundo de Santiago de Chile, el 9 y 10 de diciembre.