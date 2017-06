Un solo pistolero le descargó un arma calibre 9 milímetros (un máximo de 18 tiros) a Sinia Campos Azuela, la mujer de 40 años asesinada anoche en la entrada del fraccionamiento Gran Jardín y las autoridades investigadoras disponen de videograbaciones sobre el crimen, pero no conocen la identidad del asesino ni el móvil del crimen.

El asesinato, cometido anoche alrededor de las nueve de la noche cuando ella llegaba al fraccionamiento, acompañada por su hija, de 6 años de edad, a bordo de un automóvil Nissan, fue captado por cámaras de seguridad en la zona.

En uno de ellos se aprecia la agresión de un solo pistolero contra Sinia.

De pie, a un costado de la portezuela de Sinia, dispara por la ventanilla del automóvil, a quemarropa. Luego cruza la avenida de acceso al fraccionamiento en su huida.

En el interior del auto, estaba la niña de seis años de edad, quien resultó ilesa. Las autoridades se reservaron el dato sobre en qué asiento se encontraba la menor.

Este miércoles, el subprocurador de justicia de la Región A, Joel Romo Lozano, confirmó la identidad de Sinia Campos Azuela, de 40 años, como la de la víctima. No reveló su domicilio ni dijo.

Confirmó que era hija de Salvador Campos Sáenz, asesinado en octubre del año pasado y sobrina del también asesinado Gabriel Campo Sáenz y del fallecido tahur y homicida Daniel Campos Sáenz, el Garruñas.

Pero sobre el móvil del asesinato de Sinia aún no hay pistas que lo esclarezcan, por ahora.

¿A QUÉ SE DEDICABA?

El funcionario señaló que se investiga en las actividades de la víctima en busca de información que pueda ayudar a las indagaciones.

La familia de la fallecida no habría podido aportar hasta este miércoles mayor información que pudieran ayudar a los investigadoras.