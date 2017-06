La revisión de videos para jugadas polémicas en el futbol puede ser de gran ayuda, pero para el lateral felino Osvaldo Rodríguez, cortará el ritmo de un partido de futbol.

El capitalino, titular el último torneo con el León, aseveró que servirá para ciertas jugadas, “pero puede perderse ritmo de partido, no entras con el mismo ritmo mientras estás parando jugadas, pero si todo es en función a que no haya polémicas, puede ser bueno”.

Añadió que en México el VAR (Video de Asistencia al Árbitro) puede ser de prueba, “si funciona bien, puede ser todo en crecimiento del futbol, pero uno como jugador pierde ritmo al estar esperando decisiones arbitrales”.

Y fue claro al apuntar sobre el tema: “Yo considero que igual debe haber un mejor entrenamiento para los árbitros, para que no necesiten tanto de los videos”.

Dijo que si bien es cierto León se ha visto afectado, si en verdad la tecnología es de buen funcionamiento, “a todo dar que se quede, pero todo va a depender de cómo lo manejen”.

Osvaldo quien renovó contrato, a préstamo, por un año más, declaró por otra parte que está muy motivado por continuar en La Fiera y espera afrontarlo de la mejor manera para seguir creciendo.

Sabe que el haber sido titular el torneo pasado, no le garantiza el puesto, “es empezar de cero puesto que en las pretemporadas los lugares se ganan y hay que trabajar día a día, el trabajo es el que va a hablar y el entrenador es el que va a decidir”.

FELICITA AL ‘CHUCKY’

Habló de Hirving ‘Chucky’ Lozano que va a Europa, “una felicitación para él que emigra y es una motivación para nosotros verlo y haber trabajado con él desde chiquillo, nos motiva a seguir trabajando y poder estar donde él está”.

Lozano, marcaba diferencia en lo futbolístico desde fuerzas básicas por su rapidez “hacía ver las cosas fáciles, eso mismo lo motivó para seguir adelante, el club se dio cuenta y lo llevó al primer equipo y ahorita donde está”.

León continúa con su pretemporada a doble sesión, volvieron a trabajar en Casa Club con plantel completo, pues solo falta el regreso de Elías Hernández que está concentrado con la selección que va a Copa Oro.