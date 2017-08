La diputada federal Alejandra Gutiérrez Campos, rechazó que el evento que organizó el director de Desarrollo Humano y Social, Daniel Campos Lango, haya sido para arroparla como candidata del PAN a la alcaldía de León.

Señaló que el objetivo de la reunión fue para llamar a la unidad entre los panistas y hablar de la posibilidad de que el alcalde de León, Héctor López Santillana, se pueda reelegir.

“Fue una reunión entre amigos panistas a la luz del día, por el cumpleaños de un panista (…) pero con el único objetivo de llamar a la unidad, y yo creo que se cumplió el objetivo, lo que queremos decir, es que aquí estamos y que estamos listos para trabajar y justamente por la unidad y por el beneficio de León”, dijo.

DE TODO Y DE NADIE

“Si escuchamos con claridad las palabras que dijo el director (Daniel Campos), dejamos en claro que no es una persona en particular; se habló de Héctor López Santillana y una de las cosas que se señalaron es reconocer el trabajo de los gobiernos panistas (…) Podemos encontrar que en discurso se habló de la posibilidad de la reelección de Héctor”, añadió.

Sin embargo, la diputada federal dejó en claro que sí buscará la candidatura a la presidencia municipal en caso de que las condiciones le sean favorables, una vez que se lance la convocatoria.

“Las reglas no están puestas, no se ha visto el tema de género y la reelección no podemos hablar de nada, tenemos que esperar, sí se decide que es un hombre estaremos trabajando y si es una mujer pues estaremos al pendiente de la convocatoria”, dijo.

RECONOCE

Gutiérrez Campos, comentó que apoya y reconoce el trabajo que está realizando el alcalde Héctor López Santillana, por lo que lamentó que haya “personajes”, que busquen dividirlos, esto al hacer referencia a los señalamientos que existen en torno al arropamiento que se le dio el pasado sábado.

“A mí me da vergüenza que haya personajes que estén tratando de dividirnos; el llamado fue muy claro, si ustedes escucharon. Fue llamar a trabajar por León, en equipo, sin descartar, ni desacreditar a nadie del partido, mucho menos a quien encabeza el gobierno”, finalizó.