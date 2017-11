Guanajuato,Gto.- Se mantiene clima fresco durante mañana y noche, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

De acuerdo al reporte hidrometeorológico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),continúa circulación anticiclónica con ambiente estable y seco en la mayor parte del territorio nacional. En tanto, zona de inestabilidad sobre el norte del país propicia vientos fuertes con tolvaneras y torbellinos. Además, en el sur y sureste de México se mantiene ingreso de humedad favoreciendo potencial de lluvia en dichas regiones.

Para el estado de Guanajuato,se espera cielo despejado a medio nublado, con ligero descenso en las temperaturas, así como ambiente cálido durante el día, fresco por la mañana y noche con algunas heladas dispersas en serranía.

Habrá vientos moderados de dirección variable.

Se espera que para la zona norte las temperaturas máximas vayan de los 25° a 27° C, y las mínimas de 07° a 09° C.

Así mismo, para la zona centro y sur se prevé que las máximas ronden los 28° a 30° C, y las mínimas los 10° a 13° C.