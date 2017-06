Al cierre de la etapa de investigación del asesinato de Francia Ruth

Ibarra Ramírez, cuyo cuerpo habría sido disuelto en ácido, según la identificación pericial de restos óseos, el Ministerio Público busca tiempo extraordinario para reforzar su investigación, mientras los abogados del imputado Emmanuel Denali N. ignoran una citación judicial a audiencia y la familia de la víctima dice temer que el supuesto homicida sea liberado.

El caso, iniciado con la denuncia por desaparición de Francia Ruth Ibarra Ramírez en diciembre del año pasado, y la sospecha de que hubiese sido víctima de delito por parte de Emmanuel Denali N, conocido de ella, en un departamento del fraccionamiento San Isidro, se transformó en una investigación por homicidio calificado tras un cateo en el departamento de ese hombre, donde fueron encontrados restos óseos y sustancias disolventes.

SOSPECHOSO

Emmanuel Denali había desaparecido también y sobre él recayeron las sospechas luego que mediante estudios periciales la Procuraduría General de Justicia dictaminara que los restos óseos pertenecían a una mujer y que esta fue Francia Ruth, precisamente.

Emmanuel Denali fue detenido posteriormente con orden de aprehensión en Tlalnepantla de Baz, Estado de México y presentado en León a audiencia de imputación, de la que salió vinculado a proceso penal, preso de manera preventiva por el tiempo que se prolongue el proceso penal en su contra y el juez de control que presidio dicha audiencia, otorgó al Ministerio Público plazo de seis meses para que complementara la investigación tras lo cual debe presentar Escrito de Acusación.

Quieren más tiempo.

AUDIENCIA

Pero el trabajo ministerial no ha concluido y la fiscalía solicitó al Juzgado Regional de Oralidad, audiencia para plantear una solicitud de ampliación del plazo de investigación más allá de los seis meses. Una situación inusual dado que el plazo máximo otorgado por la ley procesal penal es precisamente de seis meses.

La audiencia fue fijada para este viernes 16 de junio a las 14:30 horas, pero no se desahogó.

Los abogados defensores de Emmanuel Denali no asistieron al citatorio que les había dirigido el Juzgado de Oralidad.

Ante esa circunstancia, el juez de control que abrió la audiencia, hizo nuevo citatorio para este lunes a las 13:30 horas, y fue emitido nuevo citatorio para los defensores, según las autoridades investigadoras.

En dicha audiencia el juez escuchará la solicitud de ampliación del plazo de investigación y la defensa podrá oponer sus puntos de vista. Si dicha audiencia llega desarrollarse.

De lo contrario, el Ministerio Público deberá atenerse a lo que haya reunido para ofrecer como prueba y prescindir de lo que ahora pretende desahogar en un plazo ampliado.

Si eso no ocurre, el Ministerio Público deberá atenderse la investigación ya realizada y presentar su escrito de acusación, con lo que hay reunido para presentar contra el imputado y sin lo que le haya queda.

¿ES LEGAL?

Interrogado sobre el aparente contrasentido de que el Ministerio Público pretenda un plazo más allá de los seis meses, que establece como máximo la ley procesal penal para el cierre de investigación, el director de procesos de la Subprocuraduría de Justicia de la Región A, Hugo Enrique Chávez Jaime, señaló que no sería ilegal ni violatorio de los derechos del imputado.

Señaló que le dan fundamento el Artículo 20 Constitucional y la Ley General de Víctimas.

Mencionó incluso que la ley contempla incluso la posibilidad de que el propio imputado lo llegue a solicitar.

Pero destacó que una audiencia como la solicitada ahora para ampliar el plazo, representa una valoración de los derechos de la víctima y el imputado, que deberá hacer el juez para emitir su resolución. Esto siempre que dicha audiencia se realice.

Temores de familiares de Francia Ruth.

Víctimas indirectas del delito de homicidio que se persigue, los familiares de la víctima, Francia Ruth, enviaron este sábado un mensaje a medios de comunicación manifestando su temor de que el imputado sea liberado.

Hicieron un llamado a que el caso “no sea olvidado” y se difundan las incidencias del proceso penal contra Emmanuel Denali, quien aún está bajo investigación, pero a quien ellos consideran desde ya el asesino de la joven leonesa.