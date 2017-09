En el marco de la edición número 23 de la Expo Agua Guanajuato 2017, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) presenta su aplicación digital Sappal – Móvil a otros organismos operadores del estado y visitantes del evento.

Mediante un tablero de control a distancia, quienes acuden al stand del organismo leonés, pueden observar a través de tres pantallas los beneficios y funciones de la App, con opción a descargarla en el lugar.

El evento organizado por la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato congrega a todas las organizaciones encargadas de la gestión del agua en la entidad y es la plataforma ideal para compartir este desarrollo tecnológico, debido a que anualmente se lleva a cabo con el propósito de compartir experiencias que conduzcan a mejorar la prestación de los servicios y a elaborar planes de acción en torno al manejo y preservación del vital recurso.

Sappal – Móvil se creó con el objetivo de aprovechar tecnologías de uso común para abrir una nueva vía de atención a la ciudadanía y entró en operación este mismo año, acumulando hasta el día de hoy 13 mil 779 descargas.

Se trata de una aplicación que no tiene costo de descarga, con la que se busca facilitar a los usuarios el pago del servicio del agua y respuestas a preguntas frecuentes, evitándoles gastos y traslados innecesarios.

Además, permite a SAPAL obtener evidencia geo-referenciada a través de los reportes, promover la cultura de cuidado del agua y poner al servicio de la ciudadanía la información generada por la red de estaciones meteorológicas que se utilizan para la generación de proyectos hidráulicos en León.

En el desarrollo de la App se realizó una inversión de 660 mil pesos aproximadamente.

Es muy ligera, pesa 40.3 megas (MB) y está disponible para todos los dispositivos en Google Play y App Store.

Luego de descargarla, registrarse es muy sencillo, sólo se necesita ingresar el número de cuenta y la clave que viene en el recibo para pagar por internet o a través de la App.

Los beneficios de descargar la Aplicación (App) son múltiples, aunque ya se mencionaron algunos, a continuación se enlistan:

– Abre una nueva vía de contacto directo con SAPAL.

– Atención las 24 horas.

– Permite enviar reportes geo-referenciados y anexar evidencia.

– Ofrece otra opción para el pago de los servicios, sin traslados, ni filas.

– Permite a los usuarios estar al pendiente de su estado de cuenta e historial de consumo.

– Se puede descargar el recibo en caso de requerirlo.

– Cuenta con respuestas a preguntas frecuentes.

– Contiene la ubicación y horarios de sucursales y cajeros.

– Pueden consultarse avisos de interés como obras en proceso, interconexiones del servicio de agua.

– Visualización de videos del programa de cultura del agua.

– Brinda información del clima por zonas en tiempo real.

“(…) Me parece un gran acierto de SAPAL que tenga este tipo de aplicaciones y pues también se ahorra dinero la gente porque no tiene que trasladarse de un lugar a otro, la verdad yo voy a informar a mis jefes sobre este tipo de aplicaciones para que también veamos la posibilidad de que se siga aplicando en otros organismos porque es la verdad muy bueno y pues aprovechar la tecnología; ahora sí todo mundo tenemos celulares, nuestras app´s y pues no nos cuesta nada como usuarios tener esa aplicación y pues nos da mucha información y pues muchas felicidades a SAPAL”, aseguró Laura Velázquez, encargada del área de Cultura del Agua del organismo operador de Guanajuato, tras descargar la aplicación.

SAPAL invita a la ciudadanía a que descarguen y conozcan más sobre esta útil herramienta que ya está a su servicio.