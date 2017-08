No, no es una frase popular para aludir escenarios de política. No esta vez.

“¿Por qué tanto dengue?”, por hoy será una cuestión literal.

Ocurre que en León se han detectado cien casos confirmados y 112 sospechosos, según registros del Laboratorio Estatal de la Secretaría de Salud.

El dengue, que debería ser un padecimiento privativo del trópico, llegó a León para quedarse.

¿Es un pandemia fuera de control?

No, por supuesto que no. Está debidamente controlada, pero obliga al Estado a ejercer una millonaria inversión en acciones preventivas como nebulización, brigadistas, atención en hospitales, etc.

El caso es que, la cifra en León parece ser muy alta en proporción a las localidades tropicales que reportan una cifra menor.

Ocurre que en Guanajuato sí se protocolizan todos los casos, a diferencia de otras entidades en donde no se levantan registros formales.

El dengue en un padecimiento que requiere de acciones de prevención para evitar la reproducción del mosco vector, Aedes Aegypti, transmisor.

Sus síntomas son fiebre alta, dolor de cabeza, irritación en los ojos, dolores musculares, inflamación de ganglios,debilidad y náuseas.

La mayor parte de los casos que se registran en Leòn son importados, es decir, que los pacientes contraen la enfermedad en otros estados.

Un padecimiento que, para su prevención, sí vale la pena hacer “tanto dengue”, como lo hace la Secretaría de Salud del Estado.

El complemento de la campaña de prevención está en manos de la población para colaborar con los brigadistas, evitar depósitos de agua en el interior de los hogares y azoteas, y responder a la prevención propuesta por el sector salud.

Y en la metáfora del dengue político, ese apenas comienza de cara al 2018. Todos a “nebulizar”.