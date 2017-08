Santos Laguna visitará León este fin de semana por decimonovena ocasión en su historia para disputar la jornada 7 del Apertura 2017, y lo hará para sacudirse una doble maldición, entre la que destaca no haber triunfado nunca en esa plaza.

Los laguneros, que también buscan dejar el fondo de la clasificación general, intentarán ir contra la historia, que los tiene en 12 derrotas y 6 empates desde su incursión en Primera División.

El encargado de la consigna es José Manuel ‘Chepo’ de la Torre, que ha dirigido a Santos en los más recientes dos choques ante La Fiera, en los que no tiene malos números, con un triunfo de 1-0 y un empate en la cancha que visitará hoy.

De la Torre se impuso en su primer duelo ante el León, en la jornada 7 del Apertura 2016, la estocada final a Luis Fernando Tena, quien tras eso se marcharía sin pena ni gloria del equipo del Bajío.

Al quite entró el aún técnico Javier Torrente, quien con altibajos ha logrado sortear los malos momentos, aunque tendrá una obligada cita de triunfo este sábado ante el penúltimo de la tabla.

Torrente ha enfrentado a Santos en una ocasión, cuando igualó 2-2 en el Clausura 2017, gracias a anotaciones de Mauro Boselli y Germán Cano, una bocanada de aire fresco a su proyecto.

De cualquier forma, los números para Santos no auguran nada bueno, pues el empate conseguido por ‘Chepo’ fue apenas el primero en 6 visitas a León desde el Apertura 2012.

Por si fuera poco, De la Torre igualó la mejor cuota goleadora de los albiverdes en el Estadio León, con dos tantos la mayor cifra desde el 4-2 encajado en el Clausura 2014; Santos ha recibido 16 goles desde el ascenso de los Panzas Verdes, y ha marcado 6.

La mejor racha del cuadro coahuilense en León es de 4 empates consecutivos a finales de los años noventa, 2-2 en el Invierno 1997, 1-1 en el Invierno 98, 2-2 en el Verano 2000 y 1-1 al siguiente torneo.