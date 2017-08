Aunque el pedalista leonés Ignacio Prado estuvo a tiempo para competir en la prueba de persecución por equipos del Campeonato Panamericano de Pista en Trinidad y Tobago, el resto de sus compañeros no se presentaron y México perdió una plaza para Juegos Centroamericanos.

El ‘guanajua’ había tenido problemas para llegar al Velódromo del Centro Nacional de Couva, pero arribó a tiempo para competir, algo que Ignacio Sarabia, José Ramón Aguirre y Edibaldo Maldonado no consiguieron, debido a retrasos en sus vuelos y temas administrativos.

Con ello, el equipo mexicano no pudo inscribirse en la primera prueba que tenían contemplada en el Panamericano, que concluirá el 3 de septiembre, y que es también la primera de 3 para el ‘guanajua’.

“Tenemos esa posibilidad de estar peleando y espero que no sean pruebas complicadas porque a nivel del mar, es un poco más pesado, pero vamos por todo”, comentó desde las Antillas.

Ahora Prado competirá en la persecución individual a partir del viernes, en busca de un lugar en la final y en la carrera por puntos; luego, correrá el sábado en el Ómnium, prueba de un solo día.

Por las damas, la capitalina Ana Teresa Casas es la representante de la entidad, en las pruebas de velocidad y el scratch.

“Estoy lista para iniciar en este campeonato, la verdad nos hemos preparado para llegar hasta aquí y deseamos que se den los resultados porque hemos trabajado para ello”, dijo desde la isla.

Junto a ella, la chihuahuense Jessica Bonilla también representa a Guanajuato, en las mismas pruebas que Casas.

El Panamericano reúne a 177 atletas del continente, selectivo para Barranquilla 2018, en los que compiten Colombia, calificado por ser sede. Junto a ellos, Guatemala, equipos sudamericanos y de Norteamérica ya tienen un boleto a la justa.

México continuará su actividad con Bonilla en la persecución por equipos femenil.