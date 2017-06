Las diferentes rutas, trayectos, paraderos y viajes en el Optibus se han convertido, con el paso de los años, en una subcultura musical en la que el pasajero puede escuchar rap improvisado, pop de los ochenta o rock clásico. Aquí algunos ejemplos.

Uno de los géneros musicales que los pasajeros escuchan más comúnmente es el rap. Hay desde músicos que ya tienen sus letras ensayadas y preparadas hasta quienes improvisan de acuerdo a lo que ven a diario, como es el caso de “Soner” o Tony Zamora. Ellos inventan rimas criticando a algún gobernante, parodiando una noticia o un acontecimiento internacional.

Los cantantes más habituales interpretan clásicos del rock y el pop como “Persiana Americana”, “Girls just want to have fun”, “La Hiedra Venenosa”, “Satisfaction” y “Piedras Rodantes”. Otros se alejan de géneros más modernos y poperos para enfocarse en música regional, como es el caso de “El cóndor pasa”.

A diario, hay pasajeros que tararean alguna canción y cuando el músico les alegra su día, le dan desde 50 centavos hasta un billete de 20. Claro, no todo es miel sobre hojuelas, y en ocasiones hay quienes odian su música y solo donan un gesto de desprecio.

POR VOCACIÓN

Dos de los muchos músicos que fomentan y representan la subcultura urbana en la oruga, son Rodolfo de Jesús Rodríguez y José Alfredo Santoyo. El primero es ingeniero y toca la guitarra y el segundo se dedica al cien por ciento a la música, tocando no solo el acordeón sino el trombón, entre otros instrumentos.

Jesús recuerda que tiene 14 años dedicado a la música: primero en un coro y luego en una rondalla. Después, siguió cantando en la oruga para poder pagar sus estudios como Ingeniero en Tecnologías Ambientales. Actualmente busca trabajo enfocado a su carrera, pero la música es su sustento, lo que reconoce con orgullo de artista.

En cuanto a José, recuerda que conoció a Jesús en la prepa. Cuando iba a buscar trabajo, su amigo le aconsejó cantar en las orugas y se dio a conocer, pues nadie salvo él tocaba el melodión en la ciudad.

“Desde ese momento, nos dimos cuenta que ganábamos mejor que muchos técnicos”, recuerda José. “Uno tiene más tiempo para tu vida. No estoy en contra de una chamba formal, pero con esto es posible vivir más tiempo”.

Entre las piezas que interpretan, destaca el rock argentino: los Caligaris, Pericos, Fabulosos Cadillacs, Los Decadentes y un poco de Cerati.