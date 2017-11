El presidente de Bravos de León, Mauricio Martínez, asegura que volver a tener a Diablos en la Zona Sur elevará el nivel y exigencia, algo que pinta muy bien para las campañas de 2018.

Las temporadas del año entrante son un buen aliciente para ver qué ocurrirá, y la vuelta de México a su conferencia, los motiva.

“Estamos muy contentos al empezar con la segunda y tercera temporada el próximo año, vienen cosas interesantes, una de ellas es que Diablos pasa a la Zona Sur, con los que tenemos una rivalidad muy fuerte dentro y fuera del campo”.

“Diablos es un equipo de muchos años que significa mucho para la liga, y siempre es un gusto saber que podemos tenerlos en nuestra zona para que se haga más competitiva, ahí estaremos dando la guerra con ellos y con todos los demás”, dijo.

El 2018 será uno de pruebas no sólo para Bravos, sino para el resto de la liga, aunque la organización leonesa sabe que, por la duración, no puede repetir una primera mitad de temporada como la anterior.

“Desde un principio hay que planear bien las cosas para arrancar sin tantos tropiezos y en eso estamos trabajando, tenemos el tiempo para poder planear en la parte deportiva, administrativa, ejecutiva y producción, son muchas cosas que hay que ir preparando”, detalló.

A más de 4 meses de iniciar la LMB, Martínez cree en la base que ha generado tanto en lo administrativo como en lo deportivo, aunque reconoce que el proyecto no está terminado, especialmente en el Estadio Domingo Santana, que quiere ofrezca más beneficios y capacidad.

“Si mañana empezara la temporada, podríamos empezar porque ya tenemos una base que el año pasado no teníamos, y de aquí a que empiece la temporada esperemos tener las gradas laterales y el dughouse de los equipos para que tengan más espacio al interior”, mencionó.

OLVIDAN RENCILLAS

Martínez habló también de la postura de José Maiz, presidente de Sultanes de Monterrey, quien quiso avivar el tema de los México-americanos en la LMB, postura contraria al resto de los equipos.

“Ya está muy trillado, Sultanes y Diablos quisieron tocar el tema y tratar de modificarlo, pero los otros 14 equipos estamos tranquilos y no queremos enfocarnos en eso, sería caer en lo del año pasado”.

“Bravos está en el mismo tenor, son México-americanos, tienen derecho a trabajar en México, y son bienvenidos, el que haga la chamba es el que se va a quedar en el puesto”, agregó.