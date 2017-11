Ignacio Velázquez

El alcalde Héctor López Santillana solicitó este lunes a las Comisiones Unidas de Gobierno y Hacienda que modifiquen el dictamen aprobado en octubre, donde se contemplaba un aumento a las tarifas del DAP para los usuarios con mayor consumo de energía eléctrica y del predial para 62 colonias por arriba del 5 por ciento que determinó el Congreso del Estado.

“Le estoy pidiendo a las comisiones unidas correspondientes que revisen y modifiquen el dictamen que se aprobó el pasado 26 de octubre para que todos los valores referenciales de la colonia queden apegados de acuerdo a las recomendaciones de nuestro Congreso, que ninguno exceda estas recomendaciones, sobre todo aquellas colonias donde viven las familias más vulnerables, para que con estos valores de referencia se modifique también nuestra Ley de Ingresos y en esta Ley de Ingresos vayan apegados nuestros criterios de austeridad y sobre todo de racionalidad para no transferir costo a las familias leonesas”, declaró esta mañana el alcalde.

“No solamente me estoy refiriendo al predial, también me estoy refiriendo a los servicios que presta la Presidencia Municipal; ningún servicio, incluyendo los del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, podrán modificarse por arriba de los lineamientos establecidos por el propio Congreso y que también”, explicó.

En esta misma línea, en el tema del Derecho al Alumbrado Público nos quedaremos con la misma fórmula que hoy tenemos en el 2017, sostuvo López Santillana luego de la controversia que generó este aumento entre el sector empresarial de León.