Tras un reporte de gente armada en un bar localizado sobre la calzada de los niños héroes, la policía preventiva sólo detuvo a un hombre que tenía en su poder un cargador de arma de fuego y balas útiles, y lo investiga para ver si le resulta alguna responsabilidad penal, pero no es señalado por ningún otro delito.

Así lo informó este martes el director de fiscales investigadores de Tramitación Común, Erick Neftalí Sánchez, quien no confirmó el nombre que fue hecho público como el detenido.

AGRESIÓN

El funcionario descartó, entre otros, señalamientos sobre la detención de dos hombres armados y agresiones contra un músico en el lugar mencionado.

Dijo que se trata de un solo hombre sobre el que no proporcionó datos personales y que la policía preventiva sólo lo dejó a disposición a él con un cargador de arma de fuego y balas útiles, no es señalado por la portación de alguna arma en sí.

Asimismo, el funcionario descartó que el Ministerio público hubiese recibido reportes de disparos en el lugar de la detención.