Queda claro que atrás quedó la imagen de un Pee Wee que le cantaba a la adolescentes, mismas que han visto su evolución y su nuevo estilo, una madurez que refleja en su más reciente disco “El PeeWee”, lanzado en abril de este año.

Pee Wee está de visita en la ciudad par promocionar su más reciente material discográfico, del que se desprende el sencillo “Me provoca y me domina”, con este disco, dice él, regresa a sus raíces musicales, una fusión de la música urbana con la cumbia, reggaetón, reggae, entre otros estilos a los que no se había acercado, una reinvención del mismo cantante que interpretará ya hace algún tiempo “Mi niña”.

“El disco es muy versátil, con lo que de alguna manera quería demostrar este regreso a la música, justamente con la versatilidad que puede tener como cantante y contento porque era justo y necesario sacar un disco, tenía buen tiempo de no hacerlo” comentó PeeWee en su visita al Heraldo de León.

“Me provoca y me domina”, es un tema cuya letra y melodía estuvieron a cargo de Poncho Arocha, con quien también trabajó en otras canciones. Dentro de la lista de canciones hay dos que son coautoría con Pee Wee, “Regálame tu corazón” es una de ellas.

-¿Cual es tu propuesta con respecto a los otros cantantes con propuestas de música que han causado polémica por contenido?

Ahora si que “Me provoca y me domina” es una canción muy atrevida, el nombre los dice todo…mi propuesta es un poco más atrevida pero no llegando a lo grotesco, la realidad que yo creo que por naturaleza todos tenemos esa parte como atrevida, que no lo sacamos tanto porque hay algunos a los que nos da pena, yo creo que debe ser como un balance y es también lo que intentamos crear melódicamente y por parte de la letra también, es un balance de sensualidad con atrevimiento, fue de esta manera porque ya queríamos demostrar que ya estoy un poco más maduro, ya no soy el mismos Pee Wee de antes.

-¿Cual es tu responsabilidad con toda esa base de fans que te ha apoyado desde un inicio?

Es una responsabilidad bastante grande en todos los sentidos, si se siente bonito lo que acabas de mencionar, hay fans que han crecido conmigo, que me han seguido y hay fans nuevas que se van sumando a mi vida y a mi carrera, que siente bien ver a diferentes generaciones como parte de mi carrera, y que me apoyan, les gusta mi música.

-¿Qué fue lo más dificil de tu regreso?

Lo más dificil de mi regreso, ¡la dieta!, como te decía al inicio, era un regreso más sensual, más sexy, para lograr eso tuve que hacer una dieta de tres meses, pero esa parte si fue dificil porque a uno le gustan los tacos y las hamburguesas y todo lo demás, siempre me ha gustado la parte de ejercitarme, pero nunca había hecho una dieta específicamente, creo que eso si fue dificil.

-¿Qué fue lo que hizo regresaras?

En realidad nunca me desconecte por completo del mundo de la música, tenía tiempo de no sacar un disco, había sacado otros sencillos en Estados Unidos y al regresar a México hice muchos cambios profesionales, cambie de equipo de managment, fue una labor de hacerle saber al público que estoy de regreso, no solo eso, quiero mostrarles el nuevo Pee Wee que estamos presentando.

-¿En qué te inspiraste para componer las canciones que escribiste?

Yo siempre intento inspirarme en cosas con las que el público se pueda identificar, hay vece que compongo canciones que no necesariamente son de mi experiencia personal, me gusta leer mucho los comentarios, los mensajes privados que de repente me mandan, porque hay veces que por ahí el público se desahoga.

-Cómo disfrutas más tu carrera ¿Como solista o con una agrupación?

Disfruto ahora más mi carrera porque estoy involucrado en todo, no me siento como una marioneta, el formar parte de todas las decisiones que se hacen en la carrera de un cantante, pues la verdad lo disfruto, porque me apego aún más a mi proyecto.

PeeWee dijo que no se ve haciendo otra cosa que no sea la música, a su vez le recordó a la gente que el próximo 13 de julio en el Lunario de la Ciudad de México dará un show totalmente nuevo con invitados especiales que dará a conocer poco a poco en sus redes sociales. Antes de ese gran acontecimiento, el intérprete invitó a todos sus seguidores de León a que lo acompañen hoy en su firma de autógrafos en Mixup de Plaza Mayor a las 1:00 pm.