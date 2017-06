“Tuvo que morir una pequeña para que se levantaran las voces, los comentarios de qué está pasando”, dijo el párroco de Santiago Apóstol, Roberto Licea Herrera, al condenar el asesinato de Paloma y su papá.

Durante la misa de cuerpo presente a la pequeña de 3 años y a su padre Ernesto de 26, el Presbítero señaló que hoy la población se está acostumbrando a un estilo de vida “que no nos deja más que tristeza, dolor y angustia.

“Pero esto que estamos viviendo, hermanos, y que ya se está haciendo común en esta ciudad de Silao, no es más que el resultado, el reflejo de algo que se ha sembrado años atrás y que ahora empezamos a notar más las consecuencias”, lamentó.

“La situación se debe a dos cosas muy sencillas”, dijo, “la familia ha perdido su misión, pues en muchos casos ambos padres trabajan y el ambiente de hogar y el ambiente de familia, y la educación de los valores y el amor a Dios que es nuestro creador, y el amor a nuestro prójimo, se está olvidando”.

En momentos parece, expuso a los fieles, que la preocupación es solamente lo material, los bienes, las cosas, pero no se puede descuidar a la familia, a las personas, a la niñez.

“Lo que vayamos sembrando en los niños es lo que el día de mañana dará fruto”, dijo.

Calificó como triste y desgarrador el atroz crimen en contra de la familia de la que únicamente sobrevivió Lupita, la mamá de la pequeñita que recién cumplió 3 años.

Recordó que la trágica noticia se difundió rápidamente a través de las redes sociales y conmocionó a México y otros países.

“¿Tuvo que suceder esto?… es el momento de renovar nuestra esperanza y recordar que el camino de la vida sólo tiene sentido cuando vamos derramando amor por todas partes”, dijo.

Pidió a las familias mirar hacia los matrimonios. “Tenemos que regresar a la familia, a los valores, a educar, formar… la vida es sagrada y no podemos jugar con ella de cualquier manera”.