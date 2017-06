Estimados lectores, nuevamente en esta ocasión, ocuparé el espacio que me concede mi editor, para tratar sobre un tema que concierne especialmente a cierto gremio, el de los Notarios Públicos. Recientemente, durante la toma de protestada de la Mesa Directiva de la Delegación León del Colegio Estatal de Notarios Públicos, su nuevo presidente, el Licenciado Jorge Arturo Zepeda Orozco, emitió un mensaje que debería tomarse en consideración no sólo por las autoridades en la materia, sino por la población guanajuatense en general. El notario público es siempre percibido como un abogado que se especializa en “firmar, sellar y cobrar” Siendo que se trata de individuos que tuvieron que haber cursado la carrera de Derecho, especializarse mediante un curso impartido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, obtener el fíat que les permite dar fe de los actos y hechos que pasen ante su fe. Tienen que demostrar ante las autoridades, no sólo que cuentan con la capacidad académica y profesional suficiente para ejercer tan noble profesión, sino además, que cuentan con una conducta proba y con una ética que les permita actuar con completa imparcialidad. La Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, señala los requisitos para convertirse en notario en nuestra entidad. Hoy en día, no basta con pretender ser notario público y aprobar un examen, hay que adoptar la calidad de aspirante para posteriormente contender en un concurso de oposición contra otros Licenciados en Derecho que pretendan algún día estar investidos de fe pública. El nuevo presidente de la Mesa Directiva del Colegio de Notarios en su delegación León, solicitó al Secretario de Gobierno y al Director de Registros Públicos y Notarías del Estado de Guanajuato, más impulso al gremio, velando por los intereses de los miembros colegiados. Solicitó también, propiciar un ambiente de mayor seguridad en el otorgamiento de los actos jurídicos, dado que los fedatarios públicos se exponen a conductas fraudulentas por parte de presuntos clientes. Asimismo, pidió a las autoridades apoyo para contar con una sede para el Colegio, de tal modo que se obtenga un lugar en el que los notarios puedan seguir preparándose y obteniendo sus continuas certificaciones. Finalmente, el Licenciado Zepeda, señaló que se requiere que en breve, se convoque a un examen para nuevos aspirantes a notarios públicos, ya que desde hace 14 años que no se han otorgado fíats notariales y de acuerdo a la Legislación, hay déficit de notarios públicos, no sólo en León Guanajuato, sino en otros partidos judiciales. Y es que según la Ley, debe haber un notario por cada 15 mil habitantes. Si León cuenta con 1.5 millones de habitantes, existe un faltante de por lo menos 20 notarios públicos. Sobre todo porque algunos fedatarios públicos han fallecido o incluso pedido licencia por motivos de salud o por su avanzada edad. Personalmente, coincido con el flamante presidente del Colegio de Notarios Públicos, hace falta “sangre nueva”, dar paso a generaciones de abogados que estén preparados, que cumplan con las condiciones y las credenciales suficientes para desempeñarse en tan destacada y honorable labor, ya que un notario público debe ser visto como un verdadero auxiliar de la sociedad. Un profesionista solidario y preocupado por la comunidad en la que vive. Así que antes de referirse a los notarios públicos como aquellos que sólo se dedican “a firmar y sellar”, piénselo dos veces, porque ellos llevan una investidura cargada de enormes responsabilidades.

