Hasta este jueves no se conocía la identidad del hombre asesinado y cuyo cuerpo decapitado fue arrojado en la colonia Villanueva la noche de martes para miércoles, y las autoridades hicieron públicas algunas características en busca de que alguien pueda reconocerlo.

El cuerpo descubierto al amanecer de este miércoles entre las calles Ortiz Tirado y Río Conchos, de la colonia Villanueva, no tiene cabeza, aún no ha sido localizada y las autoridades no tienen idea de los rasgos faciales de la víctima.

Era un varón del que no hay estimación de la edad aún, de un metro y 65 centímetros de estatura, de complexión delgada y unos 70 kilogramos de pesos.